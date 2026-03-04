Грошові перекази: українці за рік отримали понад $8 млрд через банки та платіжні системи

У 2025 році українці отримали понад 8 млрд доларів через банки та платіжні системи, при цьому внутрішні перекази склали 1,3 трлн грн, а міжнародні – понад 2,5 млрд доларів. Лідерами стали PrivatMoney, Western Union та RIA.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

На території України у 2025 році фактично діяльність здійснювали 19 платіжних систем "переказу коштів", з яких 12 – створені резидентами та 7 – нерезидентами (з яких три системи зі США, дві – з Великобританії, по одній – із Грузії та Канади).

Перекази в межах України

У 2025 році обсяг внутрішньодержавних переказів через платіжні системи "переказу коштів" становив 1,3 трлн грн (еквівалентно 31,6 млрд доларів США), що практично відповідає показникам 2024 року. Середня сума одного переказу в межах України торік становила 1 206 грн, майже не відрізняючись від середньої суми 2024 року (1 231 грн).

Найбільшу частку внутрішніх переказів забезпечила платіжна система PrivatMoney, яка обслуговує 59,3% усіх транзакцій всередині країни.

Перекази в Україну

У 2025 році через платіжні системи "переказу коштів", створені як резидентами, так і нерезидентами, в Україну надійшло 2,5 млрд доларів США, що відповідає обсягам 2024 року. Середня сума одного транскордонного переказу становила 274 долари, трохи більше, ніж у попередньому році (267 доларів).

Найбільші обсяги коштів надходили зі США (22,4%), Німеччини (12,4%), Ізраїлю (11,1%), Великої Британії (10,7%) та Італії (10,5%). Лідерами серед платіжних систем стали Western Union (39,7% усіх переказів), RIA (21,4%) та MoneyGram (17,8%).

Через платіжні системи також продовжувалися виплати гуманітарної допомоги українцям від міжнародних організацій. Традиційно ці системи забезпечували приблизно чверть приватних переказів в Україну, проте у 2025 році частка зросла майже до третини (31%).

Загалом, за попередніми даними, українці отримали понад 8 млрд доларів через офіційні канали – банки, міжнародні платіжні системи, поштові відділення – а також через неофіційні перекази "з рук у руки".

Нагадаємо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.