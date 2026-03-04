Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Грошові перекази: українці за рік отримали понад $8 млрд через банки та платіжні системи

предание
ГНС отслеживает информацию о систематических денежных операциях. / Depositphotos

У 2025 році українці отримали понад 8 млрд доларів через банки та платіжні системи, при цьому внутрішні перекази склали 1,3 трлн грн, а міжнародні – понад 2,5 млрд доларів. Лідерами стали PrivatMoney, Western Union та RIA.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

На території України у 2025 році фактично діяльність здійснювали 19 платіжних систем "переказу коштів", з яких 12 – створені резидентами та 7 – нерезидентами (з яких три системи зі США, дві – з Великобританії, по одній – із Грузії та Канади).

Перекази в межах України

У 2025 році обсяг внутрішньодержавних переказів через платіжні системи "переказу коштів" становив 1,3 трлн грн (еквівалентно 31,6 млрд доларів США), що практично відповідає показникам 2024 року. Середня сума одного переказу в межах України торік становила 1 206 грн, майже не відрізняючись від середньої суми 2024 року (1 231 грн).

Найбільшу частку внутрішніх переказів забезпечила платіжна система PrivatMoney, яка обслуговує 59,3% усіх транзакцій всередині країни.

Перекази в Україну

У 2025 році через платіжні системи "переказу коштів", створені як резидентами, так і нерезидентами, в Україну надійшло 2,5 млрд доларів США, що відповідає обсягам 2024 року. Середня сума одного транскордонного переказу становила 274 долари, трохи більше, ніж у попередньому році (267 доларів).

Найбільші обсяги коштів надходили зі США (22,4%), Німеччини (12,4%), Ізраїлю (11,1%), Великої Британії (10,7%) та Італії (10,5%). Лідерами серед платіжних систем стали Western Union (39,7% усіх переказів), RIA (21,4%) та MoneyGram (17,8%).

Через платіжні системи також продовжувалися виплати гуманітарної допомоги українцям від міжнародних організацій. Традиційно ці системи забезпечували приблизно чверть приватних переказів в Україну, проте у 2025 році частка зросла майже до третини (31%).

Загалом, за попередніми даними, українці отримали понад 8 млрд доларів через офіційні канали – банки, міжнародні платіжні системи, поштові відділення – а також через неофіційні перекази "з рук у руки".

Фото 2 — Грошові перекази: українці за рік отримали понад $8 млрд через банки та платіжні системи
Фото: НБУ

Нагадаємо,  у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.

Автор:
Ольга Опенько