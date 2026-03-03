Україна залучила майже 132 млрд грн від продажу ОВДП у 2026 році – дані НБУ

З початку 2026 року уряд України залучив майже 132 млрд грн від розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За даними НБУ, максимальна дохідність у лютому становила 17% річних у гривні, 3,85% – у доларах США та 3,25% – в євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Статистика ОВДП

Загалом з початку воєнного стану обсяг залучених коштів перевищив 2 158 млрд грн.

За січень–лютий 2026 року Міністерство фінансів отримало від розміщення ОВДП на аукціонах 118,3 млрд грн, 200,8 млн доларів США та 92 млн євро. При цьому на погашення боргових державних цінних паперів спрямували 69,4 млрд грн та 450 млн доларів США.

Максимальна дохідність облігацій, розміщених у лютому, становила 17% річних у гривні, 3,85% у доларах США та 3,25% в євро.

Станом на 1 березня 2026 року портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) становив 101,4 млрд грн, що менше порівняно з 122 млрд грн на аналогічну дату 2025 року.

Натомість обсяг військових ОВДП у власності фізичних осіб помітно зріс: на початок березня 2026 року він досяг 80,4 млрд грн проти 68,9 млрд грн роком раніше.

Про державні облігації

Нагадаємо, що у 2025 році через аукціони ОВДП до державного бюджету було залучено близько 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок облігацій державної позики залишається другим за обсягом джерелом фінансування після зовнішніх запозичень. У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення через внутрішні запозичення державі вдалося залучити понад 2,1 трлн грн.

Придбати військові облігації може будь-хто - через застосунок "Дія", у банках або за допомогою брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 дол. або 1 000 євро.

Як придбати військові облігації через застосунок "Дія"?