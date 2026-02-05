Інвестиції українців в ОВДП за рік зросли більш ніж на 44%

Українці продовжують активно інвестувати в державні облігації: портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який утримують фізичні та юридичні особи, за рік зріс більш ніж на 44%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

У січні Міністерство фінансів України провело 14 аукціонів з розміщення ОВДП та залучило до державного бюджету 46,1 млрд грн. Середньозважена дохідність за результатами аукціонів становила 16,47% річних.

Станом на 30 січня 2026 року в обігу перебували державні облігації на суму понад 1,9 трлн грн. Найбільшими власниками ОВДП залишаються комерційні банки — 47,66% портфеля, далі Національний банк України — 33,37%. Частка юридичних осіб становить 11,04%, фізичних осіб — 5,85%, страхових компаній — 1,23%, нерезидентів — 0,83%, територіальних громад — 0,02%.

Попит з боку українців і бізнесу продовжує зростати. У січні 2026 року вкладення юридичних осіб в ОВДП були на 19,5% більшими, ніж за аналогічний період минулого року, а фізичних осіб — на 44,2%. Наразі громадяни володіють облігаціями на суму понад 116,2 млрд грн, бізнес — понад 219,9 млрд грн.

У січні Мінфін також провів switch-аукціон ОВДП, під час якого інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 18 лютого 2026 року на папери з погашенням 26 вересня 2029 року. Попит на такий обмін становив 17,36 млрд грн. У результаті для погашення та анульовано облігації на 17,84 млрд грн, що дозволило зменшити боргове навантаження на бюджет у 2026 році.

У 2025 році через аукціони ОВДП до державного бюджету було залучено близько 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП залишається другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень. У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через внутрішні запозичення до 420 млрд грн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення через ОВДП держава залучила понад 2 трлн грн.

Придбати військові облігації можуть як громадяни, так і бізнес — через застосунок "Дія", банки або брокерів. Номінал облігацій становить 1 000 грн, 1 000 дол. США або 1 000 євро.

Зауважимо, портфель ОВДП у власності фізичних осіб у 2025 році зріс з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, або на 33,4 млрд грн (+42,6%), а їхня частка в загальному портфелі підвищилася з 4,2% до 5,7%.