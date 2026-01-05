У 2025 році українці збільшили інвестиції в ОВДП майже на 43%

У 2025 році громадяни України суттєво наростили інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Портфель ОВДП у власності фізичних осіб зріс з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, або на 33,4 млрд грн (+42,6%), а їхня частка в загальному портфелі підвищилася з 4,2% до 5,7%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів України.

З початку 2025 року на аукціонах з розміщення ОВДП до державного бюджету було залучено близько 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень. Упродовж року Мінфін провів 184 аукціони з розміщення державних облігацій.

Зростання зафіксовано і з боку бізнесу. Інвестиції юридичних осіб у державні облігації збільшилися з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, а їхня частка в загальному портфелі ОВДП зросла з 9,6% до 10,8%.

Основними власниками ОВДП упродовж 2025 року залишалися комерційні банки та Національний банк України.

Рівень рефінансування внутрішнього державного боргу за підсумками року становив 118%, а у гривневому сегменті — 131%, що свідчить про стабільний попит на державні цінні папери.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення через механізм внутрішніх державних запозичень Україна залучила близько 2 трлн грн. Усі кошти, отримані від розміщення ОВДП, спрямовуються на підтримку Збройні Сили України та зміцнення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро, що робить цей інструмент доступним як для громадян, так і для бізнесу.

Зауважимо, що станом на грудень 2025 року уряд залучив від ОВДП на аукціонах понад 529 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1,99 трлн грн. За даними депозитарію Нацбанку, основна частина залучень була здійснена у гривні.