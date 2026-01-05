В 2025 году украинцы увеличили инвестиции в ОВГЗ почти на 43%

В 2025 году граждане Украины существенно нарастили инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Портфель ОВГЗ в собственности физических лиц вырос с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн или на 33,4 млрд грн (+42,6%), а их доля в общем портфеле повысилась с 4,2% до 5,7%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

С начала 2025 г. на аукционах по размещению ОВГЗ в государственный бюджет было привлечено около 570 млрд грн. В условиях полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ стал вторым по объему источником финансирования бюджета после внешних заимствований. В течение года Минфин провел 184 аукциона по размещению государственных облигаций.

Рост был зафиксирован и со стороны бизнеса. Инвестиции юридических лиц в государственные облигации увеличились с 178,2 млрд. грн. до 212,3 млрд. грн., а их доля в общем портфеле ОВГЗ выросла с 9,6% до 10,8%.

Основными собственниками ОВГЗ на протяжении 2025 оставались коммерческие банки и Национальный банк Украины.

Уровень рефинансирования внутреннего государственного долга по итогам года составил 118%, а в гривневом сегменте – 131%, что свидетельствует о стабильном спросе на государственные ценные бумаги.

Всего с начала полномасштабного вторжения из-за механизма внутренних государственных заимствований Украина привлекла около 2 трлн грн. Все средства, полученные от размещения ОВГЗ, направляются в поддержку Вооруженных сил Украины и укрепление финансовой устойчивости государства.

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро, что делает этот инструмент доступным как для граждан, так и для бизнеса.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2025 года правительство привлекло от ОВГЗ на аукционах более 529 млрд грн, а в целом во время военного положения – почти 1,99 трлн грн. По данным депозитария Нацбанка, основная часть привлечений была осуществлена в гривне.