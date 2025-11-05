Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

За 10 месяцев от размещения ОВГЗ на аукционах в госбюджет поступило почти 489 млрд грн

гривны, доллары, евро
От размещения ОВГЗ на аукционах в госбюджет поступило почти 489 млрд. грн. / Shutterstock

В течение января-октября 2025 правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 376,6 млрд грн, 1,97 млрд долларов и 643,4 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 299,38 млрд гривен, 2,33 млрд долларов и 752,5 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Объемы поступлений

По данным НБУ, всего с начала полномасштабного вторжения до 31 октября 2025 года Кабмин на первичных аукционах привлек 1,43 трлн грн, 10,32 млрд долларов и 3,11 млрд евро, а на погашение за ОВГЗ направил 974,19 млрд грн, 20

"Эффективная работа внутреннего долгового рынка является важным условием для обеспечения макрофинансовой устойчивости и предохранителем для эмиссионного финансирования дефицита бюджета", - отметили в НБУ.

Доходность ОВГЗ

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в октябре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США – 4,11% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в октябре не размещались.

В феврале НБУ усилил возможности Минфина, разрешив аукционы по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на облигации другого выпуска, что повышает эффективность управления долгом.

Военные ОВГЗ

Эффективный внутренний долговый рынок является важнейшим предохранителем для эмиссионного финансирования дефицита. Сегодня каждый может приобщиться к поддержке, покупая военные облигации.

По состоянию на 1 ноября 2025 года общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц составил 172,9 млрд грн в эквиваленте (по сравнению со 158,9 млрд грн на 1 ноября 2024 года).

Объем военных ОВГЗ в собственности граждан и бизнеса (в % от общего объема):

  • гривневые – 97,3 млрд грн (37,1%);
  • долларовые - 1,54 млрд долларов (68,3%);
  • евро — 230,5 млн евро (41,3%).

Также в октябре 2025 года Министерство финансов погасило военные ОВГЗ на сумму 3,26 млрд грн и 350 млн долларов.

Напомним, первые в ноябре аукционы ОВГЗ пополнили госбюджет более чем на 4,6 млрд грн . Лидером спроса со стороны инвесторов стали ценные бумаги со сроком обращения 2,5 года и доходностью 17,5%.

Автор:
Татьяна Ковальчук