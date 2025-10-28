Минфин через аукционы ОВГЗ привлек в госбюджет 6,9 млрд грн: какие облигации вызвали наибольший интерес

Министерство финансов Украины успешно провело очередные аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекая в государственный бюджет 6,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Наибольший интерес инвесторов пришелся на облигации сроком обращения 3,2 года с доходностью 17,8%, по которым привлечено 2,8 млрд гривен.

Остальные выпуски ОВГЗ также пользовались значительным спросом. Более короткие выпуски — на 1,2 года (16,35%) и 1,8 года (17,1%) — обеспечили еще 2 млрд грн и 2,1 млрд грн соответственно.

Всего в октябре удалось привлечь 64,7 млрд грн в эквиваленте. С начала 2025 года общая сумма привлечений составляет 473,1 млрд грн. С начала полномасштабной войны через ОВГЗ привлечено более 1,8 трлн грн.

Все полученные средства будут направлены на поддержку ВСУ и укрепление финансовой устойчивости государства.

Об ОВГЗ

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — государственные долговые ценные бумаги, которые выпускаются Министерством финансов Украины для привлечения средств в государственный бюджет. Покупая ОВГЗ, вы занимаете государству, а оно обязуется вернуть ваши средства с определенным доходом в определенный срок. Эти бумаги считаются одними из самых надежных в Украине, поскольку государство гарантирует их погашение.

Аукционы ОВГЗ проводятся каждый вторник, а номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов или 1000 евро.

Напомним, по результатам очередного аукциона облигаций внутреннего государственного займа, состоявшегося во вторник, 21 октября, в государственный бюджет привлечено 14,9 млрд грн.