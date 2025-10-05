Запланована подія 2

Минфин привлек почти 395 млрд грн от ОВГЗ с начала 2025 года

Украина пополнила бюджет на 234,5 млрд грн в июне

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах 394 млрд грн, а в целом во время действия военного положения — почти 1,85 трлн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Депозитария Национального банка Украины.

Отмечается, что за период январь-сентябрь 2025 Министерство финансов:

  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 302 926,3 млн грн, 1,46 млрд дол. США и 643,4 млн. евро;
  • направило на погашение внутренних государственных долговых ценных бумаг 240,6 млн грн, 1,98 млрд дол. США и 752,5 млн. евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в сентябре, составляла:

  • в гривне - 17,80% годовых;
  • в долларах США - 4,15% годовых;
  • в евро - 3,25% годовых.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками – первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины.

По состоянию на 1 октября 2025 года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц составил 169,8 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 141,1 млрд грн по состоянию на 1 октября 2024 года.

За последний год он вырос в 1,2 раза, что говорит о росте заинтересованности инвесторов в поддержке оборонного финансирования страны.

Напомним, НБУ расширил список бенчмарк-облигаций ОВГЗ, которые банки могут использовать для покрытия обязательных резервов.

Татьяна Гойденко