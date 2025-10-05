- Категорія
Мінфін залучив майже 395 млрд грн від ОВДП з початку 2025 року
З початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 394 млрд грн, а загалом упродовж дії воєнного стану — майже 1,85 трлн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Депозитарію Національного банку України.
Зазначається, що за період січень–вересень 2025 року Міністерство фінансів:
- залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 302 926,3 млн грн, 1, 46 млрд дол. США та 643,4 млн євро;
- спрямувало на погашення внутрішніх державних боргових цінних паперів 240,6 млн грн, 1,98 млрд дол. США та 752,5 млн євро.
Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у вересні, становила:
- у гривні — 17,80% річних;
- у доларах США — 4,15% річних;
- у євро — 3,25% річних.
Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.
Станом на 1 жовтня 2025 року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб становив 169,8 млрд грн в еквіваленті, порівняно з 141,1 млрд грн станом на 1 жовтня 2024 року.
За останній рік він зріс у 1,2 раза, що свідчить про зростання зацікавленості інвесторів у підтримці оборонного фінансування країни.
Нагадаємо, НБУ розширив перелік бенчмарк-облігацій ОВДП, які банки можуть використовувати для покриття обов'язкових резервів.