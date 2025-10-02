Мінфін залучив 52,5 млрд грн у вересні 2025 року через ОВДП

У вересні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 52,5 млрд грн в еквіваленті шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

З цієї суми:

34 млрд грн — гривневі папери із середньозваженою дохідністю 16,78% річних;

357 млн дол. США — валютні облігації з доходністю 4,09% річних;

81 млн євро — під 3,19% річних.

Станом на 1 жовтня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,88 трлн грн.

Структура власників ОВДП:

Комерційні банки — 47,5%;

Національний банк України — 35,7%;

Юридичні особи — 9,2%;

Фізичні особи — 5,5%;

Нерезиденти — 1%;

Страхові компанії — 1%;

Територіальні громади — 0,02%.

За рік обсяг інвестицій фізичних та юридичних осіб зріс на 23%. Станом на 1 жовтня 2025 року громадяни України володіли ОВДП на понад 102,5 млрд грн, а юридичні особи — на понад 172,4 млрд грн.

З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму близько 408,5 млрд грн, що стало другим за обсягом джерелом фінансування бюджету. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в обіг надійшло понад 1,88 трлн грн.

Як придбати військові облігації:

Кожен може купити ОВДП через застосунок "Дія", банки чи брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн, 1000 дол. США або 1000 євро.

Покрокова інструкція у "Дії":

У розділі " Послуги " обрати " Військові облігації " .

Послуги обрати Військові облігації . Вибрати тип облігацій (за назвами міст чи територій).

Обрати банк або брокера.

Заповнити контактні дані, додати картку " єПідтримка " за потреби.

єПідтримка за потреби. Надіслати запит, підписати документи та оплатити облігації.

Додамо, що станом на вересень уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 356 мільярдів гривень. Загалом за час воєнного стану вдалося залучити близько 1,814 трильйона гривень.