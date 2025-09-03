Українці інвестують в ОВДП: уряд залучив вже 356 млрд грн з початку року

З початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 356 мільярдів гривень. Загалом за час воєнного стану вдалося залучити близько 1,814 трильйона гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зокрема за вісім місяців 2025 року Міністерство фінансів:

залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 277,04 млрд грн, 1,26 млрд дол. США та 562,7 млн євро;

спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними 221,85 млрд грн, 1,63 млрд дол. США та 665,7 млн євро.

У серпні максимальна дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) досягла:

17,80% річних у гривні;

4,25% річних у доларах США.

ОВДП, номіновані в євро, цього місяця не розміщувалися.

"Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 вересня 2025 року становив 189,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 137,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 вересня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,4 раза", – інформує НБУ.

Нагадаємо, перший вересневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) приніс до державного бюджету України 5,2 мільярда гривень. Зафіксований новий рекорд - обсяг ОВДП у власності громадян досяг 102,2 мільярда гривень.