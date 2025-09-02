Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,30

48,10

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бюджет України отримав 5,2 млрд грн: деталі першого вересневого аукціону ОВДП

гривні
ОВДП принесли 5,2 млрд грн до бюджету

Перший вересневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) приніс до державного бюджету України 5,2 мільярда гривень. Зафіксований новий рекорд - обсяг ОВДП у власності громадян досяг 102,2 мільярда гривень.   

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Загалом з початку повномасштабної війни, за допомогою ОВДП, до бюджету було залучено понад 1,8 трильйона гривень. Лише у серпні ця сума становила 43,6 млрд грн, а з початку 2025 року — 355,9 млрд грн.

Найбільший попит у вересні мали:

  • 3,2-річні облігації, які забезпечили 3 млрд грн, або 57,3% від загальної суми;
  • 1,7-річні папери принесли 1,2 млрд грн (23,3%);
  • 1,1-річні — 1 млрд грн (19,4%).

У відомстві зазначили, що усі кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та фінансову стійкість держави. 

Міністерство фінансів продовжує проводити аукціони щовівторка, де номінал однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів або 1000 євро.

Фото 2 — Бюджет України отримав 5,2 млрд грн: деталі першого вересневого аукціону ОВДП

Нагадаємо, у червні 2025 року Міністерство фінансів залучило 37,1 млрд грн від випуску ОВДП. Загалом за перше півріччя цього року залучено близько 240 млрд грн від випуску та обміну внутрішніх держоблігацій.

Автор:
Тетяна Бесараб