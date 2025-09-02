Бюджет України отримав 5,2 млрд грн: деталі першого вересневого аукціону ОВДП

Перший вересневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) приніс до державного бюджету України 5,2 мільярда гривень. Зафіксований новий рекорд - обсяг ОВДП у власності громадян досяг 102,2 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Загалом з початку повномасштабної війни, за допомогою ОВДП, до бюджету було залучено понад 1,8 трильйона гривень. Лише у серпні ця сума становила 43,6 млрд грн, а з початку 2025 року — 355,9 млрд грн.

Найбільший попит у вересні мали:

3,2-річні облігації, які забезпечили 3 млрд грн, або 57,3% від загальної суми;

1,7-річні папери принесли 1,2 млрд грн (23,3%);

1,1-річні — 1 млрд грн (19,4%).

У відомстві зазначили, що усі кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та фінансову стійкість держави.

Міністерство фінансів продовжує проводити аукціони щовівторка, де номінал однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів або 1000 євро.

Нагадаємо, у червні 2025 року Міністерство фінансів залучило 37,1 млрд грн від випуску ОВДП. Загалом за перше півріччя цього року залучено близько 240 млрд грн від випуску та обміну внутрішніх держоблігацій.