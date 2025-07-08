Мінфін залучив понад 37 млрд грн від випуску державних облігацій у червні

У червні 2025 року Міністерство фінансів залучило 37,1 млрд грн від випуску державних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загалом за перше півріччя цього року залучено близько 240 млрд грн від випуску та обміну внутрішніх держоблігацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Як зазначено в повідомленні, станом на 1 липня в обігу перебуває понад 1,84 трильйона гривень ОВДП.

Левова частка цих облігацій належить комерційним банкам (46,1%) та Національному банку України (36,6%). Юридичні особи володіють 10,1% ОВДП, а фізичні особи – 5,1%.

Решта розподілена між нерезидентами (1,1%), страховими компаніями (1%) та територіальними громадами (0,03%).

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 липня 2025 року до 1 липня 2024 року) зріс на 40%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок липня 2025 року (у липні 2024 року – 3,6%), сягнувши 94,3 млрд гривень станом на 1 липня 2025 року.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 16,37%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже близько 240 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.

У відомстві нагадали, що придбати ОВДП можна дуже просто через "Дію" або у вашого банка, ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Нагадаємо, упродовж січня – травня 2025 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на аукціонах 157,7 млрд грн, 647,8 млн доларів та 393,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 142,4 млрд грн, 952,8 млн дол. США та 475,7 млн євро.