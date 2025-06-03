За п’ять місяців уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 203 млрд гривень

Упродовж січня – травня 2025 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на аукціонах 157,7 млрд грн, 647,8 млн доларів та 393,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 142,4 млрд грн, 952,8 млн дол. США та 475,7 млн євро.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 травня 2025 року на первинних аукціонах уряд залучив 1,2 трлн грн, 9 млрд доларів та 2,9 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 817,2 млрд грн, 9,6 млрд доларів та 2,6 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила в гривні 17,80% річних, у євро – 3,25% річних. ОВДП, номіновані в доларах, у травні не розміщувалися.

"Ефективна робота внутрішнього боргового ринку є важливою передумовою для забезпечення макрофінансової стійкості і запобіжником для емісійного фінансування дефіциту бюджету", — зазначили в НБУ.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 червня 2025 року він становив:

119,4 млрд грн, або 36,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;

1,8 млрд доларів, або 69,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

227 млн євро, або 47,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 червня 2025 року становив 204,2 млрд грн в еквіваленті порівняно з 127,6 млрд грн в еквіваленті станом на 1 червня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,6 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 01 червня 2025 року становив понад 9 млрд грн, 7,4 млн доларів та 10 млн євро.

Міністерство фінансів України в травні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 155,9 млн євро.

Нагадаємо, упродовж січня – квітня 2025 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик на аукціонах 123,6 млрд гривень, 647,8 млн доларів та 191,4 млн євро.