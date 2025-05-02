З початку року від продажу та обміну ОВДП на аукціонах уряд залучив понад 159 млрд гривень

Упродовж січня – квітня 2025 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на аукціонах 123,6 млрд гривень, 647,8 млн доларів та 191,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131,9 млрд грн, 952,8 млн доларів та 319,7 млн євро.

Про це повідомила пресслужба фінрегулятора.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 квітня 2025 року уряд на первинних аукціонах залучив 1,18 трлн гривень, 8,99 млрд доларів та 2, 66 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 806,7 млрд гривень, 9,57 млрд доларів та 2,49 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у квітні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних. ОВДП, номіновані в євро, у квітні не розміщувалися.

Наразі кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

За даними Депозитарію НБУ портфель військових облігацій , який знаходиться у власності громадян та бізнесу станом на 1 травня 2025 року він становив:

101,9 млрд гривень, або 32,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;

1,59 млрд доларів, або 61,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

237,0 млн євро, або 54,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб України за останній рік він зріс більше ніж в 1,5 раза. Станом на 1 травня 2025 року він становив 176,3 млрд грн в еквіваленті, в аналогічний період 2024 року — року 113,6 млрд грн.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 травня 2025 року становив 9,01 млрд грн, 7,4 млн дол. США та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів України у квітні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 20 млрд грн та 281,1 млн дол США.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року держбюджет отримав 103,3 млрд грн від випуску ОВДП.