С начала года от продаж и обмена ОВГЗ на аукционах правительство привлекло более 159 млрд гривен

В течение января – апреля 2025 года правительство привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов ( ОВГЗ ) на аукционах 123,6 млрд гривен, 647,8 млн долларов и 191,4 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 131,9 млрд грн, 952,8 млн долларов и 319,7 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба финрегулятора.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 30 апреля 2025 года правительство на первичных аукционах привлекло 1,18 трлн гривен, 8,99 млрд долларов и 2,66 млрд евро, а на погашение по ОВГЗ направило 806,7 млрд гривен, 9,57 млрд евро и 2,49 млрд долларов.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в апреле, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США – 4,25% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в апреле не размещались.

Теперь каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины.

По данным Депозитария НБУ портфель военных облигаций, который находится в собственности граждан и бизнеса по состоянию на 1 мая 2025 года, он составлял:

101,9 млрд. гривен, или 32,1% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ;

1,59 млрд долларов, или 61,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США;

237,0 млн. евро, или 54,9% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц Украины за последний год увеличился более чем в 1,5 раза. По состоянию на 1 мая 2025 года он составил 176,3 млрд грн в эквиваленте, в аналогичный период 2024 года — 113,6 млрд грн.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 мая 2025 составил 9,01 млрд грн, 7,4 млн дол. США и 0,1 млн. евро.

Министерство финансов Украины в апреле 2025 года осуществило погашение военных ОВГЗ на сумму 20 млрд грн и 281,1 млн долл. США.

Напомним, за первые три месяца 2025 года госбюджет получил 103,3 млрд грн от выпуска ОВГЗ.