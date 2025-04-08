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За первый квартал 2025 года госбюджет Украины получил более 100 млрд грн от выпуска ОВГЗ
Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска облигаций внутренних государственных займов Украины ( ОВГЗ ). Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны. За первые три месяца 2025 госбюджет получил 103,3 млрд грн от выпуска ОВГЗ.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
В марте 2025 года Минфин привлек от выпуска государственных облигаций 47,3 млрд грн в эквиваленте:
- 30,4 млрд грн;
- 201 млн долларов США;
- 191 млн евро.
По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,83 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,8%) и НБУ (36,9%). Доля юридических и физических лиц составляет 9,5% и 4,7% соответственно. Доля нерезидентов – 1,2%, страховых компаний – 1%, а территориальных общин – 0,02%.
Объем инвестиций юридических и физических лиц за период с 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 вырос на 24% до 260 млрд грн.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом до 4,7% увеличилась доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ. Средневзвешенная доходность облигаций в гривне в марте была равна 16,4%, в долларе – 4,5%, в евро – 3,24%.
В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже 103,3 млрд. грн. В целом во время действия военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Минфин привлек почти 1,6 трлн грн в эквиваленте.
В ведомстве также напомнили, что каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины. Приобрести ОВГЗ можно через "Действие" или у банка, лицензированного брокера. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн/1000 долларов США/1000 евро.
Что такое ОВГЗ ?
Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины для привлечения дополнительных средств на нужды государства. Военные облигации имеют особенность: средства, полученные от их продажи, направляются, прежде всего, на обеспечение армии, в частности на закупку оружия, медикаментов, техники и других необходимых ресурсов.
Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом, что позволяет получить полный процент дохода, указанный в договоре, без вычета налогов. На доход с депозитов взимается 18% налога и 1,5% военного сбора, что снижает конечную доходность.
В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного. Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.
Напомним, за 30 лет в Украине было размещено ОВГЗ более чем на 3,3 трлн грн . С годами ОВГЗ стали важнейшим инструментом финансирования госбюджета и надежной инвестицией для граждан.