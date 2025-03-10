За 30 лет в Украине было размещено ОВГЗ более чем на 3,3 трлн грн

Сегодня исполняется ровно 30 лет с момента первого выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Украине. 10 марта 1995 года состоялся первый выпуск облигаций. Это явилось важным шагом в развитии финансового рынка страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Еще в начале ХХ века правительство Украинской Народной Республики выпускало государственные облигации. На первых аукционах независимой Украины, проведенных в 1995 году, было размещено ОВГЗ на сумму 30,4 млрд тогда еще рублей. Номинальная стоимость одной облигации составила 100 млн. рублей (1000 грн).

С годами ОВГЗ стали важнейшим инструментом финансирования госбюджета и надежной инвестицией для граждан. Благодаря сотрудничеству с экспертами Всемирного банка, Украине удалось провести реформы на первичном рынке ОВГЗ и приблизить его к лучшим мировым стандартам.

Однако настоящим испытанием как для страны, так и рынка государственных облигаций стало 24 февраля 2022 года. Во время войны финансовая система выстояла, а облигации превратились в настоящее экономическое оружие, став одним из источников финансирования оборонных потребностей.

В настоящее время ОВГЗ позволяют сохранить и приумножить сбережения граждан, ведь их доходность минимизирует влияние инфляции: в гривне это 15,1 – 16,8% годовых, в долларах США – 4,5%, а в евро – 3,2%. При этом государство гарантирует возврат 100% вложенных средств, а доход для физлиц не облагается налогом. Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 грн, также может быть определена в иностранной валюте.

За 30 лет на рыночных условиях было размещено ОВГЗ более чем на 3,3 трлн грн.

"30 лет ОВГЗ – это история финансовой выносливости, адаптации и развития. От первых выпусков в непростые 90-е до военных облигаций, которые сегодня помогают приближать победу, они остаются символом стабильности и доверия государству", — отметили в Минфине.

Сегодня приобрести военные облигации можно в несколько кликов, как в банках, так и в различных приложениях, в том числе на портале " Дія" .

Напомним, в феврале 2025 года Минфин привлек в 26,4 миллиарда гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Основная часть полученных средств направлена на обеспечение безопасности и обороны страны.