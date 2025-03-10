За 30 років в Україні було розміщено ОВДП на понад 3,3 трлн грн

Сьогодні виповнюється рівно 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні. 10 березня 1995 року відбувся перший випуск облігацій. Це стало важливим кроком у розвитку фінансового ринку країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ще на початку ХХ століття уряд Української Народної Республіки випускав державні облігації. На перших аукціонах незалежної України, проведених у 1995 році, було розміщено ОВДП на суму 30,4 млрд тоді ще карбованців. Номінальна вартість однієї облігації становила 100 млн карбованців (1000 грн).

З роками ОВДП стали важливим інструментом фінансування держбюджету і надійною інвестицією для громадян. Завдяки співпраці з експертами Світового банку Україні вдалось провести реформи на первинному ринку ОВДП та наблизити його до найкращих світових стандартів.

Однак справжнім випробуванням як для країни, так і для ринку державних облігацій стало 24 лютого 2022 року. Під час війни фінансова система вистояла, а облігації перетворилися на справжню економічну зброю, сташи одним із джерел фінансування оборонних потреб.

Наразі ОВДП дозволяють зберегти та примножити заощадження громадян, адже їхня дохідність мінімізує вплив інфляції: у гривні це 15,1 – 16,8% річних, у доларах США – 4,5%, а в євро – 3,2%. При цьому держава гарантує повернення 100% вкладених коштів, а дохід для фізосіб не оподатковується. Номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн, також може бути визначена в іноземній валюті.

За 30 років на ринкових умовах було розміщено ОВДП на понад 3,3 трлн грн.

"30 років ОВДП – це історія фінансової витривалості, адаптації та розвитку. Від перших випусків у непрості 90-ті до військових облігацій, які сьогодні допомагають наближати перемогу, вони залишаються символом стабільності та довіри до держави", — зазначили у Мінфіні.

Сьогодні придбати військові облігації можна у кілька кліків, як у банках, так і в різноманітних застосунках, в тому числі на порталі "Дія".

Нагадаємо, у лютому 2025 року Мінфін залучив 26,4 мільярда гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Основна частина отриманих коштів спрямовується на забезпечення безпеки та оборони країни.