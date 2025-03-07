Мінфін залучив 26,4 млрд грн від розміщення ОВДП у лютому 2025 року

У лютому 2025 року Міністерство фінансів України залучило 26,4 мільярда гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Основна частина отриманих коштів спрямовується на забезпечення безпеки та оборони країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Там зазначили, що разом із міжнародною фінансовою допомогою державні облігації залишаються важливим інструментом для підтримки фінансової стабільності в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 березня загальна сума облігацій внутрішньої державної позики в обігу перевищує 1,84 трильйона гривень. Найбільший обсяг цінних паперів належить комерційним банкам, частка яких становить 46,6 %. Другим за обсягом власником державних облігацій є Національний банк України, частка якого дорівнює 36,8 %.

Також облігації належать юридичним особам – 10,1%, фізичним особам – 4,4 %, нерезидентам – 1,1%, страховим компаніям – 1%, а територіальним громадам – 0,02 %.

Попит на державні облігації зростає, і протягом року інвестиції юридичних та фізичних осіб у цей фінансовий інструмент збільшилися на 33 %, досягнувши 267 мільярдів гривень. Порівняно з минулим роком частка фізичних та юридичних осіб у загальному обсязі облігацій зросла. На початок березня 2025 року вона становила 10,1% та 4,4% відповідно, тоді як у березні 2024 року ці показники дорівнювали 8,9% та 3,6 %.

Середня дохідність державних облігацій, номінованих у гривні, у лютому становила 16,01 %, а паперів у доларах – 4,54 %. Загалом упродовж воєнного стану Міністерство фінансів змогло залучити майже 1,5 трильйона гривень в еквіваленті від розміщення ОВДП.

Як купити облігації

Купити військові облігації можуть усі охочі. Для цього можна скористатися застосунком “Дія”, банком чи ліцензованим брокером. Номінальна вартість однієї облігації становить тисячу гривень, тисячу доларів або тисячу євро. У застосунку “Дія” облігації розміщені в розділі послуг.

Щоб придбати їх, потрібно вибрати тип цінного паперу, названого на честь одного з українських міст, обрати банк або брокера, вказати контактні дані та підтвердити оплату. У разі успішного придбання виплати здійснюватимуться на картку єПідтримки.

Нагадаємо, у середині лютого відбувся перший аукціон з обміну державних облігацій, відомий як switch-аукціон. Його Мінфін провів спільно з Національним банком. Цей механізм дозволяє власникам раніше випущених облігацій, термін погашення яких наближається або які є менш ліквідними, обмінювати їх на нові.

Це дало змогу зменшити навантаження на державний борг, оскільки спрощується процес його погашення, а також покращується управління ліквідністю. Аукціон провели на новій платформі Bloomberg, яка дозволяє проводити такі операції ефективніше.