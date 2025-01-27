Нацбанк розширює список ОВДП для обов’язкових резервів: основні зміни

Національний банк розширює список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів.

Про це інформує пресслужба регулятора.

З 25 січня 2025 року до цього списку буде включено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234140, перше розміщення якого Міністерство фінансів України провело 7 січня 2025 року.

Це рішення допоможе банкам активніше брати участь в аукціонах Міністерства фінансів України для розміщення ОВДП, що важливо для фінансування бюджету без випуску нових грошей.

Нагадуємо, що банки можуть використовувати до 60% своїх обов'язкових резервів, вкладаючи їх у бенчмарк-ОВДП зі списку, який складається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 25 січня 2025 року в ньому міститься 16 випусків цінних паперів, а саме:

UA4000227102;

UA4000227185;

UA4000227193;

UA4000227201;

UA4000227490;

UA4000228043;

UA4000228381;

UA4000228811;

UA4000229116;

UA4000232177;

UA4000232607;

UA4000232615;

UA4000232896;

UA4000232912;

UA4000233613;

та новий випуск UA4000234140.

Про обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви є одним із основних інструментів центральних банків, що полягає в обов’язку банку зберігати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку певну суму, яка визначається як відсоток від зобов’язань банку (норматив резервування). Це резервування враховує також частину обов’язкових резервів, яку банк покриває за допомогою бенчмарк-ОВДП.

Сума обов’язкових резервів повинна формуватися в середньому за період резервування. Такий підхід дозволяє згладжувати непередбачувані коливання ліквідності, при цьому ефективно обмежуючи частину вільної ліквідності в банківській системі та виконуючи основне призначення цього інструменту.

Повну інформацію щодо обсягів обов’язкових резервів, які формують банки, можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.