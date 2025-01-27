- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нацбанк расширяет список ОВГЗ для обязательных резервов: основные изменения
Национальный банк расширяет список бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
С 25 января 2025 года в этот список будет включен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000234140, первое размещение которого Министерство финансов Украины провело 7 января 2025 года.
Это решение поможет банкам активно участвовать в аукционах Министерства финансов Украины для размещения ОВГЗ, что важно для финансирования бюджета без выпуска новых денег.
Напомним, что банки могут использовать до 60% своих обязательных резервов, вкладывая их в бенчмарк-ОВГЗ из списка, который составляется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов.
С 25 января 2025 года в нем содержится 16 выпусков ценных бумаг, а именно:
- UA4000227102;
- UA4000227185;
- UA4000227193;
- UA4000227201;
- UA4000227490;
- UA4000228043;
- UA4000228381;
- UA4000228811;
- UA4000229116;
- UA4000232177;
- UA4000232607;
- UA4000232615;
- UA4000232896;
- UA4000232912;
- UA4000233613;
- и новый выпуск UA4000234140.
Об обязательных резервах
Обязательные резервы являются одним из основных инструментов центральных банков, заключающийся в обязанности банка хранить на своем корреспондентском счете в центральном банке определенную сумму, определяемую как процент от обязательств банка (норматив резервирования). Это резервирование учитывает также часть обязательных резервов, которую покрывает банк с помощью бенчмарк-ОВГЗ.
Сумма обязательных резервов должна формироваться в среднем за период резервирования.
Полную информацию об объемах обязательных резервов, формируемых банками, можно найти по ссылке.
Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.