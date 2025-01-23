Рост цен ускорится: в НБУ рассказали, когда инфляция достигнет пика

В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, и дальше будет расти и достигнет своего пика во II квартале, а с середины года начнет снижаться.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он напомнил, что в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, что превысило предварительный прогноз НБУ. По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе.

"Высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами. В то же время усиливалось и фундаментальное ценовое давление. Об этом свидетельствует дальнейшее ускорение базовой инфляции, в частности, из-за стремительного роста цен на услуги", — отметил Пышный.

Он добавил, что такая ценовая динамика была обусловлена увеличением расходов бизнеса на сырье, материалы и электроэнергию, а также повышением зарплат на фоне сохранения дефицита кадров.

В то же время, как подчеркнул глава НБУ, в последние месяцы рост цен в определенной степени сдерживался укреплением курса гривны к евро, что имеет важное значение для украинского импорта.

В регуляторе ожидается, что переход инфляции на двузнаковый уровень негативно сказывается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса.

По словам Пышного, благодаря исчерпанию временных факторов ценового давления и мерам процентной и валютно-курсовой политики НБУ инфляция замедлится до 8,4% в 2025 году и до 5% — в 2026 году.

Когда снизится инфляция

В НБУ прогнозируют, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности, эффектов низших прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны производственных затрат бизнеса. Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться.

Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году – до 5% .

Ожидается, что этому будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также более высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление.

Что будет с ВВП?

По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше ожиданий, а темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом.

"Это объясняется не только худшими урожаями, но и усилением воздушных атак России и связанным с этим дефицитом электроэнергии. Сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возврат мигрантов и обуславливало значительный дефицит рабочей силы", — подчеркнул Пышный.

Он добавил, что НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год – до 3,6%. В то же время базовый сценарий прогноза НБУ по-прежнему предусматривает постепенное возвращение экономики в нормальные условия функционирования. Соответственно, в 2026–2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста – до около 4%.

Реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. По их оценкам, оборонный сектор может прибавить 1-2 п.п.

По прогнозам КSE Institute, реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.