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Борщовой набор стал лидером по подорожанию в Украине: какие цены
В 2024 году по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали овощи борщового набора. В то же время свинина и сало стали дешевле.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Какие цены на продукты
В 2024 году, по данным Госстата, по корзине из 54 товаров и услуг, наибольшие темпы подорожания наблюдались среди следующих продуктов:
- Капуста (+204%);
- ️ морковь (+150%);
- картофель (+96,6%);
- яблоки (+71,9%);
- свекла (+71,3%);
- масло сливочное (+40%);
- антибиотики импортные (+25,9%);
- мука пшеничная (+25,7%);
- сметана (+25,5%);
- сигареты с фильтром (+25,1%);
Однако были и товары, которые подешевели:
- Свинина (-4,6%);
- пшено (-4,4%);
- сало (-4,2%);
- водка (-1,6%);
- дизельное горючее (-0,8%);
- сахар (-0,4%).
Факторы влияния на инфляцию
В 2024 году цены на сельскохозяйственные культуры в значительной степени зависели от урожая и погодных условий, которые были хуже по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на рынок влияли мощности для хранения, качество посевного материала, а также возможности и ценовые условия для экспорта и импорта, которые в целом оказали негативное влияние, отмечает Гетманцев.
Что касается мяса, в том числе свинины и сала, несмотря на рост стоимости кормов, производители вынуждены были снижать цены из-за уменьшения внутреннего спроса. Возможности для экспорта этой продукции, в отличие от курятины, остаются ограниченными.
Среди фундаментальных проинфляционных факторов, влиявших на большинство потребительских товаров и услуг, оставались рост затрат на энергопотребление, оплату труда, а также эффекты от ослабления курса гривны, отмечает он.
Об инфляции в Украине
В декабре 2024 года инфляция в годовом исчислении выросла до 12,0%, а в месячном – цены поднялись на 1,4%. Фактические характеристики инфляции превысили прогнозы Национального банка.
По информации Госстата, в 2024 году самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Кировоградской области, а самый низкий – в Запорожской.
НБУ прогнозирует, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за временных факторов, таких как низкие урожаи, а также из-за фундаментального ценового давления, вызванного ростом расходов бизнеса и ослаблением курса гривны.
Ожидается, что к 2026 г. инфляция начнет снижаться и достигнет целевого уровня в 5% благодаря улучшению ситуации в энергетическом секторе и увеличению урожаев.