Борщовой набор стал лидером по подорожанию в Украине: какие цены

В 2024 году по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали овощи борщового набора. В то же время свинина и сало стали дешевле.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Какие цены на продукты

В 2024 году, по данным Госстата, по корзине из 54 товаров и услуг, наибольшие темпы подорожания наблюдались среди следующих продуктов:

Капуста (+204%);

️ морковь (+150%);

картофель (+96,6%);

яблоки (+71,9%);

свекла (+71,3%);

масло сливочное (+40%);

антибиотики импортные (+25,9%);

мука пшеничная (+25,7%);

сметана (+25,5%);

сигареты с фильтром (+25,1%);

Однако были и товары, которые подешевели:

Свинина (-4,6%);

пшено (-4,4%);

сало (-4,2%);

водка (-1,6%);

дизельное горючее (-0,8%);

сахар (-0,4%).

Факторы влияния на инфляцию

В 2024 году цены на сельскохозяйственные культуры в значительной степени зависели от урожая и погодных условий, которые были хуже по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на рынок влияли мощности для хранения, качество посевного материала, а также возможности и ценовые условия для экспорта и импорта, которые в целом оказали негативное влияние, отмечает Гетманцев.

Что касается мяса, в том числе свинины и сала, несмотря на рост стоимости кормов, производители вынуждены были снижать цены из-за уменьшения внутреннего спроса. Возможности для экспорта этой продукции, в отличие от курятины, остаются ограниченными.

Среди фундаментальных проинфляционных факторов, влиявших на большинство потребительских товаров и услуг, оставались рост затрат на энергопотребление, оплату труда, а также эффекты от ослабления курса гривны, отмечает он.

Об инфляции в Украине

В декабре 2024 года инфляция в годовом исчислении выросла до 12,0%, а в месячном – цены поднялись на 1,4%. Фактические характеристики инфляции превысили прогнозы Национального банка.

По информации Госстата, в 2024 году самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Кировоградской области, а самый низкий – в Запорожской.

НБУ прогнозирует, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за временных факторов, таких как низкие урожаи, а также из-за фундаментального ценового давления, вызванного ростом расходов бизнеса и ослаблением курса гривны.

Ожидается, что к 2026 г. инфляция начнет снижаться и достигнет целевого уровня в 5% благодаря улучшению ситуации в энергетическом секторе и увеличению урожаев.