Госстат назвал регион с самой высокой инфляцией в 2024 году

По информации Госстата, в 2024 году самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Кировоградской области, а самый низкий – в Запорожской.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Как росли цены в регионах

В 2024 году зафиксированы значительные различия в темпах роста цен в разных регионах, которые иногда отличались более чем в три раза.

В частности:

▪️ Продовольственная инфляция была самой высокой в Киеве (17,6%) и самой низкой в Запорожской области (11,5%).

▪️ Одежда и обувь в Житомирской области подорожали на 6,4%, в то время как в Киеве цены снизились на 11,2%.

▪️ Коммунальные услуги больше всего выросли в Кировоградской области (+26,2%), а меньше всего – в Полтавской (+14,2%).

▪️ Бытовая техника и содержание жилья подорожали на 6,3% в Киеве, однако в Херсонской области зафиксировано снижение цен на 1,5%.

▪️ Услуги здравоохранения подорожали больше всего во Львовской области (+17,9%), а меньше всего – в Черниговской (+8,8%).

▪️ Образовательные услуги выросли в цене на 19,6% в Киевской области, тогда как в Житомирской их рост был почти втрое меньше (+7,1%).

▪️ Транспортные услуги больше всего подорожали в Одесской области (+10,3%), а меньше всего – в Волынской (+3,3%).

Об инфляции в Украине

В декабре 2024 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 12,0%, а в месячном — цены выросли на 1,4%. Фактический уровень инфляции превысил прогноз Национального банка.

НБУ прогнозирует, что в первые месяцы 2025 инфляция, вероятно, продолжит расти. Основными факторами станут временные эффекты, связанные с более низкими урожаями; фундаментальное ценовое давление, обусловленное ростом затрат бизнеса и влиянием ослабления курса гривны.

Ожидается, что в 2026 году инфляция в дальнейшем будет снижаться и достигнет цели 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.