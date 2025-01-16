Держстат назвав регіон з найвищою інфляцією у 2024 році

За інформацією Держстату, у 2024 році найвищий рівень інфляції зафіксовано в Кіровоградській області, а найнижчий – у Запорізькій.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як зростали ціни у регіонах

У 2024 році зафіксовано значні відмінності в темпах зростання цін у різних регіонах, які подекуди відрізнялися більш ніж утричі.

Зокрема:

▪️ Продовольча інфляція була найвищою у Києві (17,6%) і найнижчою в Запорізькій області (11,5%).

▪️ Одяг і взуття у Житомирській області подорожчали на 6,4%, тоді як у Києві ціни знизилися на 11,2%.

▪️ Комунальні послуги найбільше зросли у Кіровоградській області (+26,2%), а найменше – у Полтавській (+14,2%).

▪️ Побутова техніка та утримання житла подорожчали на 6,3% у Києві, проте у Херсонській області зафіксовано зниження цін на 1,5%.

▪️ Послуги охорони здоров’я подорожчали найбільше у Львівській області (+17,9%), а найменше – у Чернігівській (+8,8%).

▪️ Освітні послуги зросли в ціні на 19,6% у Київській області, тоді як у Житомирській їх зростання було майже втричі меншим (+7,1%).

▪️ Транспортні послуги найбільше подорожчали в Одеській області (+10,3%), а найменше – у Волинській (+3,3%).

Про інфляцію в Україні

У грудні 2024 року інфляція в річному вимірі прискорилася до 12,0%, а у місячному — ціни зросли на 1,4%. Фактичний рівень інфляції перевищив прогноз Національного банку.

НБУ прогнозує, що у перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить зростати. Основними чинниками стануть тимчасові ефекти, пов’язані з нижчими врожаями; фундаментальний ціновий тиск, зумовлений зростанням витрат бізнесу та вплив послаблення курсу гривні.

Очікується, що у 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.