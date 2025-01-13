У грудні 2024 року інфляція в Україні прискорилася до 12%

У грудні 2024 року інфляція в річному вимірі прискорилася до 12,0%, а у місячному — ціни зросли на 1,4%. Фактичний рівень інфляції перевищив прогноз Національного банку, опублікований у жовтневому Інфляційному звіті.

Про це повідомила пресслужба НБУ посилаючись на дані Державної служби статистики.

Головними чинниками зростання стали:

Стрімке подорожчання продуктів харчування через нижчі врожаї.

через нижчі врожаї. Зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

на енергозабезпечення й оплату праці. Послаблення обмінного курсу гривні, що позначилося на цінах імпортних товарів.

Сирі продукти подорожчали на 13,2%

Ціни на сирі продукти в грудні зросли на 13,2% у річному вимірі. Однак порівняно з листопадом спостерігалося певне уповільнення зростання цін на курятину, яйця, овочі та фрукти через збільшення пропозиції та активізацію імпорту.

Водночас пришвидшилося зростання цін на борошно, крупи та молоко через підвищення вартості сировини. Зниження цін на цукор і свинину також сповільнилося.

Базова інфляція досягла 10,7%

Базова інфляція за підсумками року становила 10,7%. Найвищі темпи зростання продемонстрували оброблені продовольчі товари — на 14,7% у річному вимірі. Основними причинами стали:

Збільшення виробничих витрат.

Пожвавлення зовнішнього попиту.

Курсові ефекти.

Це вплинуло на ціни хліба, борошняних і кондитерських виробів, м’ясо- та молокопродуктів. Також швидше дорожчали соняшникова олія, чай, риба, морепродукти, кава та шоколад.

Зростання вартості послуг

У 2024 році ціни на послуги зросли на 12,5%. У грудні темпи зростання прискорилися через подорожчання послуг охорони здоров’я, транспорту, зв’язку, відпочинку, ресторанів і готелів.

Адміністративно-регульовані ціни

Протягом року адміністративно-регульовані ціни зросли на 16,3%. У грудні значно подорожчали тютюнові вироби, алкогольна продукція та фармацевтичні товари через підвищення акцизів, курсові ефекти та боротьбу з тіньовим ринком.

Водночас мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення стримував адміністративну інфляцію.

Ціни на пальне

У 2024 році пальне подорожчало на 4,8%. У грудні зростання цін помірно прискорилося через підготовку до підвищення акцизів з 1 січня 2025 року, динаміку обмінного курсу та вартість сировини.

У перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить зростати. Основними чинниками стануть тимчасові ефекти, пов’язані з нижчими врожаями; фундаментальний ціновий тиск, зумовлений зростанням витрат бізнесу та вплив послаблення курсу гривні.

Водночас Національний банк очікує, що наступного року інфляція поступово повернеться на траєкторію зниження й надалі прямуватиме до цілі НБУ – 5%. Цьому сприятимуть поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, очікуване нарощування врожаїв, послаблення зовнішнього цінового тиску, а також заходи процентної та валютно-курсової політики НБУ.

Додамо, очікується, що у 2026 році інфляція надалі знижуватиметься й досягне цілі 5% на тлі поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.