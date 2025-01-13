В НБУ назвали основные факторы ускорения инфляции до 12%

В декабре 2024 года инфляция в годовом исчислении ускорилась до 12,0%, а в месячном — цены выросли на 1,4%. Фактический уровень инфляции превысил прогноз Национального банка, опубликованный в октябрьском Инфляционном отчете.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

Главными факторами роста стали:

Стремительное подорожание продуктов питания из-за более низких урожаев.

из-за более низких урожаев. Рост издержек бизнеса на энергообеспечение и оплату труда.

на энергообеспечение и оплату труда. Ослабление обменного курса гривни, что сказалось на ценах импортных товаров.

Сырые продукты подорожали на 13,2%

Цены на сырые продукты в декабре выросли на 13,2% в годовом исчислении. Однако по сравнению с ноябрем наблюдалось определенное замедление роста цен на курятину, яйца, овощи и фрукты из-за увеличения предложения и активизации импорта.

В то же время ускорился рост цен на муку, крупу и молоко из-за повышения стоимости сырья. Снижение цен на сахар и свинину тоже замедлилось.

Базовая инфляция достигла 10,7%

Базовая инфляция по итогам года составила 10,7%. Высокие темпы роста продемонстрировали обработанные продовольственные товары — на 14,7% в годовом исчислении. Основными причинами стали:

Увеличение производственных издержек.

Оживление внешнего спроса.

Курсовые эффекты.

Это повлияло на цены хлеба, мучных и кондитерских изделий, мясо- и молокопродуктов. Также быстрее дорожали подсолнечное масло, чай, рыба, морепродукты, кофе и шоколад.

Рост стоимости услуг

В 2024 году цены на услуги выросли на 12,5%. В декабре темпы роста ускорились из-за удорожания услуг здравоохранения, транспорта, связи, отдыха, ресторанов и гостиниц.

Административно-регулируемые цены

В течение года административно регулируемые цены выросли на 16,3%. В декабре значительно подорожали табачные изделия, алкогольная продукция и фармацевтические товары из-за повышения акцизов, курсовых эффектов и борьбы с теневым рынком.

В то же время, мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию.

Цены на горючее

В 2024 году горючее подорожало на 4,8%. В декабре рост цен умеренно ускорился из-за подготовки к повышению акцизов с 1 января 2025 года, динамике обменного курса и стоимости сырья.

В первые месяцы 2025 инфляция, вероятно, продолжит расти. Основными факторами станут временные эффекты, связанные с более низкими урожаями; фундаментальное ценовое давление, обусловленное ростом затрат бизнеса и влиянием ослабления курса гривны.

В то же время Национальный банк ожидает, что в следующем году инфляция постепенно вернется на траекторию снижения и в дальнейшем будет направляться к цели НБУ – 5%. Этому будут способствовать постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, ожидаемое наращивание урожаев, ослабление внешнего ценового давления, а также меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ.

Добавим, ожидается, что в 2026 году инфляция в дальнейшем будет снижаться и достигнет цели 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.