Цены растут быстрее, чем ожидалось: в НБУ прокомментировали инфляцию за ноябрь

Согласно данным Государственной службы статистики, в ноябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 11,2% с 9,7% в октябре. Фактические темпы роста цен превысили траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ отмечает, что одним из основных факторов более быстрого роста инфляции стало дальнейшее ускоренное подорожание продуктов питания.

"Меньшие ожидаемые урожаи отдельных сельхозкультур обусловили сокращение их предложения и подорожание сырья для пищевой промышленности. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административно регулируемые цены", — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что фундаментальное инфляционное давление также усилилось больше, чем ожидалось: показатель базовой инфляции в ноябре вырос до 9,3% с 8,3% в октябре.

"Такая динамика обусловливалась как более быстрым подорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, так и дальнейшим ростом затрат бизнеса, связанных с энергообеспечением, оплатой труда и эффектами от девальвации в предыдущие периоды", — отметили в НБУ.

Почему выросли цены на продукты питания

Регулятор отмечает, что жаркое лето и осень с длительными периодами без осадков отрицательно сказались на урожайности, сроках созревания, качестве и предложении ряда овощей и фруктов. В результате быстрее дорожали овощи борщового набора, огурцы и яблоки.

Кроме того, усиливалось давление со стороны производственных затрат, в частности, на электроэнергию для сохранения готовой продукции в торговых сетях и хранилищах. Увеличение стоимости сырья, кормов и производственных затрат, в том числе на энергию, повлияло на цены на муку, крупу, молоко, яйца и мясо. В результате рост цен на сырые продукты питания ускорилось до 15,7% г/г (год до года).

Подорожание обработанных продовольственных товаров стремительно ускорилось до 12,5% г/г. Темпы роста цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия увеличились из-за более высоких производственных затрат. Молочные продукты в дальнейшем дорожали под влиянием роста закупочных цен на молоко-сырье и производственных затрат, а также, учитывая рост спроса европейских трейдеров на сливочное масло украинского производства.

Быстрее дорожали отдельные импортные товары, в том числе кофе, чай, шоколад, рыба и морепродукты. Цены на подсолнечное масло стремительно росли под влиянием его подорожания на мировых рынках и высокого экспортного спроса. Усиление давления со стороны производственных затрат обусловило ускоренный рост стоимости мясных продуктов.

Как выросли цены на непродовольственные товары и услуги

Согласно сообщению НБУ, цены на непродовольственные товары ускорили рост (на 3,6% г/г), прежде всего, под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды. Это, вероятно, повлияло и на замедление понижения цен на одежду и обувь.

Услуги также дорожали несколько быстрее – на 11,2% г/г. Так, стремительнее росли цены на финансовые услуги и услуги связи, образования, культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц, личного ухода. Замедлился рост стоимости транспортных услуг и эксплуатации собственных транспортных средств, а также страхования.

Цены на горючее, лекарства, алкоголь и сигареты

Сообщается, что спрос на рынке топлива и дальше оставался сдержанным на фоне значительного предложения и преимущественно нисходящей динамики мировых цен на нефть.

Увеличился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. По-прежнему административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Вместе с тем стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием курсовых эффектов в предыдущие месяцы и борьбы с теневой продукцией.

Повышение с 1 января 2025 года акцизов на табачные изделия может мотивировать производителей и импортеров заранее поднимать цены.

В ближайшие месяцы инфляционное давление сохранится

В НБУ предупреждают, что в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

В то же время Национальный банк ожидает, что в следующем году инфляция постепенно вернется на траекторию снижения и в дальнейшем будет направляться к цели НБУ – 5%. Этому будут способствовать постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, ожидаемое наращивание урожаев, ослабление внешнего ценового давления, а также меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ.

Добавим, ожидается, что в 2026 году инфляция в дальнейшем будет снижаться и достигнет 5% на фоне улучшения ситуации в энергосекторе и увеличения урожаев.

Отметим, что несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.