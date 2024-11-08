Дефицит работников стимулирует рост заработных плат: реальные зарплаты превысят довоенный уровень уже в этом году — НБУ

Во втором квартале 2024 года рост заработных плат в Украине остается на высоком уровне, стимулированный дефицитом рабочей силы. Реальные зарплаты выросли на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а номинальные – на 22,1%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Данные за третий квартал свидетельствуют о сохранении высоких темпов роста номинальных зарплат, однако ужесточение инфляции несколько замедлило рост реальных доходов.

Впрочем, уровень зарплат продолжал оставаться весомым фактором поддержки частного потребления.

В этом году реальные зарплаты превысят довоенный уровень

По прогнозам НБУ, уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за существующую рабочую силу.

Отмечается, что уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться благодаря росту спроса на рабочую силу, однако он все еще будет оставаться выше показателей, которые существовали до начала полномасштабного вторжения.

Основной причиной является длительное сохранение диспропорций на рынке труда, вызванных ограниченным предложением квалифицированных кадров, пострадавших от последствий войны, включая сложности возвращения демобилизованных работников в привычный рабочий процесс.

Дополнительным фактором ограничения станет миграция: значительная часть граждан адаптируется к жизни за границей, что снижает вероятность их массового и быстрого возвращения. Эти процессы, а также изменения в структуре экономики создадут неравномерное влияние диспропорций на рынке труда в зависимости от региона и отрасли.

Рынок труда

По оценке НБУ в третьем квартале 2024 года ситуация на рынке труда оставалась сложной. Спрос на работников, оцениваемый по количеству вакансий на сайтах поиска работы, продолжал расти благодаря постепенному восстановлению экономической активности.

Количество вакансий в абсолютном выражении достигло наивысшего уровня с начала полномасштабного вторжения, рост наблюдался почти по всем профессиональным направлениям.

Наибольший спрос имели рабочие специальности, сфера обслуживания и розничная торговля. Среди регионов лидерами стали Киев, Львов и Днепр. .

В НБУ отмечают, что впервые за последние два года фиксируется рост количества резюме в абсолютных показателях. Это может свидетельствовать о возвращении на рынок труда людей, по разным причинам ранее покинувших его. Среди основных причин такого возврата могут быть повышение заработной платы, а также переход работников из теневой занятости в официальную.

Это подтверждается также уменьшением доли экономически неактивного населения по результатам опросов InfoSapiens и соответствующим ростом занятости и уровня участия в рабочей силе.

Несмотря на рост предложения на рынке труда, дефицит кадров и его негативное влияние на деятельность предприятий значительно усилились почти во всех сферах экономики, согласно опросам. Существенные диспропорции на рынке труда и неравномерное соотношение вакансий и резюме по разным профессиям продолжают сохраняться.

Соотношение претендентов на одну вакансию даже ниже, чем в 2021 году, что указывает на сжатость рынка труда. Поэтому штаты предприятий в основном остаются недоукомплектованными. Несмотря на благоприятные ожидания роста объемов реализации продукции в течение следующих 12 месяцев, большинство предприятий не планируют увеличение количества работников. Следовательно, они прогнозируют дальнейший дефицит кадров и усиление конкуренции за рабочую силу.

Существенное усиление давления на деятельность предприятий из-за нехватки работников в третьем квартале в значительной степени было вызвано увеличением миграционного оттока за границу, который превысил ожидания. Основными причинами стали длительные отключения электроэнергии летом.

По данным ООН, количество украинских мигрантов в третьем квартале возросло почти на 200 тысяч человек и продолжало расти в начале четвертого квартала, достигнув около 6,8 миллиона человек по состоянию на середину октября 2024 года. Риски дальнейшего роста миграционного отлива остаются значительными.

Заметим, полномасштабная война, вызванная нею миграция и мобилизация сильно ударили по украинскому рынку труда. Поэтому бизнес стал чаще привлекать женщин к профессиям, которые ранее традиционно считались мужскими.

По данным исследования "Делойт" и Gradus Research, возможность получить новую специальность, которая традиционно считается мужской, рассматривают 45% опрошенных женщин. К тому же женщины больше склонны проходить курсы по повышению квалификации — новые профессии овладевают 35% женщин и только 26% мужчин.

Кроме того, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.