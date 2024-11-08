Дефіцит працівників стимулює зростання заробітних плат: реальні зарплати перевищать довоєнний рівень вже цьогоріч - НБУ

У другому кварталі 2024 року зростання заробітних плат в Україні залишається на високому рівні, стимульоване дефіцитом робочої сили. Реальні зарплати зросли на 17,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а номінальні – на 22,1%.

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Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Дані за третій квартал свідчать про збереження високих темпів зростання номінальних зарплат, проте посилення інфляції дещо сповільнило зростання реальних доходів.

Втім, рівень заробітних плат продовжував залишатися вагомим чинником підтримки приватного споживання.

Цього року реальні зарплати перевищать довоєнний рівень

За прогнозами НБУ, вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу.

Зазначається, що рівень безробіття в Україні поступово знижуватиметься завдяки зростанню попиту на робочу силу, проте він все ще залишатиметься вищим за показники, що існували до початку повномасштабного вторгнення.

Основною причиною є тривале збереження диспропорцій на ринку праці, викликаних обмеженою пропозицією кваліфікованих кадрів, що постраждали від наслідків війни, включно зі складнощами повернення демобілізованих працівників до звичного робочого процесу.

Додатковим фактором обмеження стане міграція: значна частина громадян адаптується до життя за кордоном, що знижує ймовірність їх масового та швидкого повернення. Ці процеси, а також зміни в структурі економіки, створять нерівномірний вплив диспропорцій на ринку праці, залежно від регіону та галузі.

Ринок праці

За оцінкою НБУ, у третьому кварталі 2024 року ситуація на ринку праці залишалася складною. Попит на працівників, оцінюваний за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи, продовжував зростати завдяки поступовому відновленню економічної активності.

Кількість вакансій у абсолютному вираженні досягла найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення, зростання спостерігалося майже за всіма професійними напрямами.

Найбільший попит мали робітничі спеціальності, сфера обслуговування та роздрібна торгівля. Серед регіонів лідерами стали Київ, Львів та Дніпро. При цьому структура вакансій за видами діяльності та регіонами практично не змінилася порівняно з вереснем минулого року, що свідчить про деяку стабілізацію економічної структури в умовах війни.

В НБУ наголошують, що вперше за останні два роки фіксується зростання кількості резюме в абсолютних показниках. Це може свідчити про повернення на ринок праці людей, які з різних причин раніше залишили його. Серед основних причин такого повернення можуть бути підвищення заробітної плати, а також перехід працівників із тіньової зайнятості до офіційної.

Це підтверджується також зменшенням частки економічно неактивного населення, за результатами опитувань InfoSapiens, та відповідним зростанням зайнятості й рівня участі в робочій силі.

Незважаючи на зростання пропозиції на ринку праці, дефіцит кадрів і його негативний вплив на діяльність підприємств значно посилилися майже у всіх галузях економіки, згідно з опитуваннями. Суттєві диспропорції на ринку праці та нерівномірне співвідношення вакансій і резюме за різними професіями продовжують зберігатися.

Співвідношення претендентів на одну вакансію наразі навіть нижче, ніж у 2021 році, що вказує на стисненість ринку праці. Через це штати підприємств здебільшого залишаються недоукомплектованими. Попри сприятливі очікування щодо зростання обсягів реалізації продукції впродовж наступних 12 місяців, більшість підприємств не планують збільшення кількості працівників. Відтак вони прогнозують подальший дефіцит кадрів та посилення конкуренції за робочу силу.

Суттєве посилення тиску на діяльність підприємств через нестачу працівників у третьому кварталі значною мірою було викликане збільшенням міграційного відпливу за кордон, який перевищив очікування. Основними причинами стали тривалі відключення електроенергії влітку.

За даними ООН, кількість українських мігрантів у третьому кварталі зросла на майже 200 тисяч осіб і продовжувала зростати на початку четвертого кварталу, досягнувши близько 6,8 мільйона осіб станом на середину жовтня 2024 року. Ризики подальшого зростання міграційного відпливу залишаються значними.

Зауважимо, повномасштабна війна, спричинена нею міграція та мобілізація сильно вдарили по українському ринку праці. Через це бізнес почав частіше залучати жінок до професій, які раніше традиційно вважалися чоловічими. За даними дослідження "Делойт" та Gradus Research, можливість отримати нову спеціальність, яка традиційно вважається чоловічою, розглядають 45% опитаних жінок. До того ж жінки загалом більше схильні проходити курси з підвищення кваліфікації — нові професії опановують 35% жінок і лише 26% чоловіків.

Окрім цього, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5-10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.