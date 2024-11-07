Україні не вистачає 4,5 мільйона додаткових працівників - Мінекономіки

Згідно з проведеними опитуваннями, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на заступницю міністра економіки України Тетяну Бережну.

"… багато хто з присутніх у цьому залі чув і про 8,6 мільйона додаткових працівників, як нам повідомила Міжнародна організація праці в результаті свого дослідження", - заявила вона на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

За її словами, міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.

Вона підкреслила, що для цього потрібна активна співпраця уряду, бізнесу та громадських організацій, зокрема для створення нових програм підвищення кваліфікації.

В Україні вже діють програми перенавчання, а також проєкт Reskill від Coursera, який надає 30 тисяч стипендій. Проте Бережна зауважила, що цього недостатньо, адже в країні близько 8 мільйонів економічно неактивного населення.

Серед причин цього вона назвала труднощі з пошуком роботи серед осіб з інвалідністю, ветеранів, а також жінок, яким важко поєднувати сімейні та робочі обов’язки. На думку Бережної, важливо сконцентрувати зусилля на підтримці цих груп, щоб активізувати їхню участь у ринку праці.

Додамо, згідно з опитуванням, яке було проведено Інститутом економічних досліджень (ІЕД) серед 473 українських промислових підприємств, брак працівників вперше став головною перешкодою для ведення бізнесу.

Частка підприємств, які скаржаться на нестачу працівників через мобілізацію становить 61%. Проте ця проблема вийшла на перше місце серед усіх перешкод для бізнесу.

Додамо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5-10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.