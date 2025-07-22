Посли G7 та ЄС занепокоєні через події в НАБУ: вимагають зустрічі з урядом

Посли держав "Групи семи" (G7) висловили стурбованість через розпочаті розслідування щодо кількох співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та планують обговорити ці події з керівництвом України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві послів G7.

Зазначається, що дипломати уважно стежать за подіями в НАБУ та розслідуванням щодо його співробітників за підозрою у скоєнні злочинів.

"Ми зустрілися з представниками НАБУ, у нас є серйозне занепокоєння і ми маємо намір обговорити ці події з урядом. Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією", - йдеться у заяві.

Посол ЄС Катаріна Матернова своєю чергою наголосила на важливості збереження досягнень України в реформах для продовження підтримки, необхідної для перемоги над ворогом.

"Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо у воєнний час, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом", - зазначила Матернова.

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".