Послы G7 и ЕС обеспокоены событиями в НАБУ: требуют встречи с правительством

Послы государств "Группы семи" (G7) выразили обеспокоенность начатыми расследованиями в отношении нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и планируют обсудить эти события с руководством Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении послов G7.

Отмечается, что дипломаты внимательно следят за событиями в НАБУ и расследованием его сотрудников по подозрению в совершении преступлений.

"Мы встретились с представителями НАБУ, у нас есть серьезная обеспокоенность и мы намерены обсудить эти события с правительством. Мы все имеем совместное обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и должное управление, и мы ценим наши партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении.

Посол ЕС Катарина Матернова в свою очередь отметила важность сохранения достижений Украины в реформах для продолжения поддержки, необходимой для победы над врагом.

"Украина достигла огромного прогресса в реформах. Особенно в военное время, защищаясь от российской агрессии. Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом", - подчеркнула Матернова.

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был задержан по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, которая скрывается за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения в ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".