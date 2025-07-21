Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют

обыски, задержание
СБУ задержала одного из руководителей НАБУ/СБУ

Служба безопасности Украины и офис Генерального прокурора задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на СБУ и ОГП.

Ему готовят сообщение о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору.

По данным следствия, Магамедрасулов координировал работу НАБУ в прифронтовых регионах, однако систематически находился в Киеве и недавно вернулся с отдыха на Канарских островах.

Его подозревают в контактах с представителями экономического сектора Российской Федерации, в частности, в содействии незаконному экспорту технической конопли в Дагестан. Это выращивание организовал его отец, являющийся гражданином РФ. Сам подозреваемый не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне.

Фото 2 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют
Фото 3 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют
Фото 4 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют
Фото 5 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют
Фото 6 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют
Фото 7 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют
Фото 8 — СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют

Также следствие установило связи Магамедрасулова с беглым народным Федором Христенко — представителем запрещенной партии ОПЗЖ, который, по оперативной информации, связан со спецслужбами РФ и имеет влияние на деятельность НАБУ.

Кроме того, мать проживающего в Киеве подозреваемого получает пенсию в так называемой "ДНР" и публично выражает пророссийские взгляды в соцсетях.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможные дополнительные эпизоды сотрудничества с государством-агрессором.

Напомним, утром 21 стало известно, что СБУ и ОГП проводят в разных областях Украины обыски у работников Национального антикоррупционного бюро.

Автор:
Татьяна Гойденко