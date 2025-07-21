СБУ задержала одного из руководителей НАБУ Магамедрасулова: что ему инкриминируют

Служба безопасности Украины и офис Генерального прокурора задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на СБУ и ОГП.

Ему готовят сообщение о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору.

По данным следствия, Магамедрасулов координировал работу НАБУ в прифронтовых регионах, однако систематически находился в Киеве и недавно вернулся с отдыха на Канарских островах.

Его подозревают в контактах с представителями экономического сектора Российской Федерации, в частности, в содействии незаконному экспорту технической конопли в Дагестан. Это выращивание организовал его отец, являющийся гражданином РФ. Сам подозреваемый не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне.

Также следствие установило связи Магамедрасулова с беглым народным Федором Христенко — представителем запрещенной партии ОПЗЖ, который, по оперативной информации, связан со спецслужбами РФ и имеет влияние на деятельность НАБУ.

Кроме того, мать проживающего в Киеве подозреваемого получает пенсию в так называемой "ДНР" и публично выражает пророссийские взгляды в соцсетях.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможные дополнительные эпизоды сотрудничества с государством-агрессором.

Напомним, утром 21 стало известно, что СБУ и ОГП проводят в разных областях Украины обыски у работников Национального антикоррупционного бюро.