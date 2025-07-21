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СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують

обшуки, затримання
СБУ затримала одного з керівників НАБУ / СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ та ОГП.

Йому готують повідомлення про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.

За даними слідства, Магамедрасулов координував роботу НАБУ в прифронтових регіонах, однак систематично перебував у Києві та нещодавно повернувся з відпочинку на Канарських островах.

Його підозрюють у контактах із представниками економічного сектору Російської Федерації, зокрема — у сприянні незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану. Це вирощування організував його батько, який є громадянином РФ. Сам підозрюваний не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці.

Фото 2 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують
Фото 3 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують
Фото 4 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують
Фото 5 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують
Фото 6 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують
Фото 7 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують
Фото 8 — СБУ затримала одного з керівників НАБУ Магамедрасулова: що йому інкримінують

Також слідство встановило зв’язки Магамедрасулова з народним депутатом-втікачем Федором Христенком — представником забороненої партії ОПЗЖ, який, за оперативною інформацією, пов'язаний зі спецслужбами РФ та має вплив на діяльність НАБУ. Перевіряється версія про можливу передачу ним секретної інформації російським структурам, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

Крім того, мати підозрюваного, яка проживає в Києві, отримує пенсію в так званій "ДНР" і публічно висловлює проросійські погляди в соцмережах.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини справи та перевіряють можливі додаткові епізоди співпраці з державою-агресором.

Нагадаємо, вранці 21 стало відомо, що СБУ та ОГП проводять у різних областях України обшуки у працівників Національного антикорупційного бюро.

Автор:
Тетяна Гойденко