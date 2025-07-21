СБУ та ОГП проводять обшуки у детективів НАБУ: підозрюють у зв’язках з Росією

21 липня Служба безпеки та Офіс генерального прокурора проводять у різних областях України обшуки у працівників Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НАБУ.

Там зазначили, що слідчі дії відбуваються без відповідних ухвал суду.

"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі — згодом", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням "Суспільного", працівникам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Є версія, що один детектив передавав росіянам секретні дані через оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Інший нібито вів незаконний бізнес з Росією. Його затримали.

Оновлено о 11:16. В НАБУ повідомили про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП. ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За інформацією відомства, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

"⁠Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними", – йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають в бюро, паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування.

В НАБУ додали, що триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

"⁠Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору.⁠ ⁠На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну", – повідомили в пресслужбі.