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СБУ разоблачила нардепа Христенко в работе на ФСБ и влиянии на НАБУ

сбу
СБУ разоблачила нардепа Христенко в работе на ФСБ/скриншот

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора разоблачила действующего народного депутата Украины Федора Христенко в государственной измене. Христенко, избранный в Верховную Раду от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, фигурирует по делу в качестве резидента ФСБ РФ, ответственного за продвижение российского влияния в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ.

Ему заочно уведомлено о подозрении по статьям Уголовного кодекса относительно государственной измены в условиях военного положения и злоупотребления влиянием. По данным следствия, Христенко был завербован российской спецслужбой еще при президентстве Виктора Януковича.

После начала полномасштабного вторжения России Христенко покинул территорию Украины, но продолжал координировать свои действия с представителями ФСБ и поддерживал отношения с приближенными к оккупационной администрации фигурами.

Следствие установило, что у Христенко тесные связи с отдельными сотрудниками НАБУ. В частности, сегодня СБУ также задержала детектива Руслана Магамедрасулова, подозреваемого в связях с Россией, который, по данным, был знаком с Христенко еще со времен учебы в Донецком университете.

Еще одна из его связей – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров.

Следствие также зафиксировало влияние Христенко на кадровые решения в правоохранительной системе, в частности, в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Скомаров был одним из претендентов и ожидалось, что в случае его победы он будет способствовать олигарху Игорю Коломойскому в закрытии уголовного дела. Соответствующая информация подтверждена из-за изъятой переписки Коломойского с подчиненными.

Также установлено, что детективы НАБУ способствовали выезду за границу бизнесмена Геннадия Боголюбова, близкого к Коломойскому. Во время бегства его сопровождали сотрудники Бюро, находившиеся в соседнем вагоне поезда.

В ходе обысков у связанных с Христенко лиц обнаружили служебные документы НАБУ — материалы негласной слежки и анкеты кандидатов в детективы. Это указывает на масштабные утечки информации и наличие агентурного влияния России в структуре Бюро.

СБУ проводит дальнейшие следственные действия для установления всех причастных к сети влияния ФСБ в украинских правоохранительных органах.

Напомним, утром 21 стало известно, что СБУ и ОГП   проводят в разных областях Украины обыски   у работников Национального антикоррупционного бюро.

Автор:
Татьяна Гойденко