Украина готовит запрос на экстрадицию Боголюбова

Офис генерального прокурора готовит запрос на экстрадицию в Украину олигарха и президента Еврейской общины Днепра Геннадия Боголюбова, который, по данным Государственного бюро расследований, незаконно пересек государственную границу. Об этом сообщает "Коммерсант украинский".

"В настоящее время с целью направления в компетентные органы иностранных государств запроса о выдаче (экстрадиции) лица Б[оголюбова] выполняются требования статьи 575 Уголовного процессуального кодекса. Другая запрашиваемая информация составляет тайну досудебного расследования и с учетом статьи 222 Уголовного процессуального кодекса не может быть обнародована ", – сообщили изданию в ответ на его запрос.

Статья 575 УПК определяет порядок подготовки документов и направление запросов. Она предусматривает, что ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования, или суд, рассматривающий дело или вынесший приговор. Ходатайство составляется в письменной форме и должно содержать данные о лице, обстоятельствах и квалификации совершенного им преступления.

Дело Боголюбова

Напомним, что 19 ноября Печерский районный суд Киева принял решение об аресте Боголюбова. Сейчас он находится в международном розыске. По данным ГБР, Боголюбов незаконно покинул территорию Украины в сопровождении своего близкого родственника еще 24 июня на поезде Киев — Хелм.

При этом установлено, что по собственным документам олигарх границу Украины не пересекал: он выехал по недействительному загранпаспорту другого гражданина, физически находящегося в Украине.

СМИ сообщали, что это документ на имя 67-летнего жителя Волынской области Николая Сюмака, потерявшего его еще весной 2022 года. В то же время польским пограничникам Боголюбов предъявил уже свой личный украинский паспорт.

Дело против бизнесмена расследуется по части 3 статьи 357 (незаконное завладение паспортом), части 3 статьи 27 и части 2 статьи 332 (организация незаконной переправки лица через границу по предварительному сговору) Уголовного кодекса. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны ОГП.

Отмывание денег из Приватбанка через еврейскую общину

Напомним, что до декабря 2016 года Боголюбов был совладельцем крупнейшего украинского банка – Приватбанка, который тогда был национализирован. Ныне же украинские правоохранители расследуют вывод из финучреждения в общей сложности более 5,8 миллиарда гривен. В этом подозревают бизнес-партнера Боголюбова Игоря Коломойского, с сентября 2023 года находящегося под арестом в СИЗО.

Внезапный же побег Боголюбова из Украины летом этого года некоторые медиа связывали с якобы намерениями правоохранительных органов вручить подозрение по делу ПриватБанка и ему также.

В ноябре стало известно, что деньги, выведенные из Приватбанка, отмывались через счета, в частности, "Объединенной еврейской общины Украины", футбольного клуба "Днепр", нефтеперерабатывающего комплекса "Галичина" и компании "Протон-21", принадлежащей и до сих пор контролируемой Боголюбовым.

Отметим, что ОЕОУ была основана в 1999 году, но активную деятельность начала именно после избрания президентом Коломойского. Главный ее офис находится в культурно-деловом центре "Менора" в Днепре. Там же расположен фонд "Днепропетовская еврейская община", который входит в ОЕОУ и соучредителями которого были Боголюбов и Коломойский. Согласно сайту ОЕОУ, ее президентом является Коломойский, а согласно сайту Еврейской общины Днепра, ее президентом является Боголюбов.