НБУ курс:

USD

41,25

--0,08

EUR

43,56

--0,13

Наличный курс:

USD

41,60

41,55

EUR

44,05

43,81

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Резонансные дела
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Печерский суд одобрил арест Геннадия Боголюбова

Геннадий Боголюбов
Печерский суд одобрил арест Геннадия Боголюбова. Фото: Интервью Боголюбова на YouTube-канале "Менора"

Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который в июне 2024 года выехал из Украины по поддельным документам.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Об этом говорится в решении суда, информирует "Украинская правда".

Согласно тексту решения, Боголюбову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"После задержания Боголюбова Геннадия Борисовича, 20.01.1962 года рождения, не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства обеспечить его доставку к следственному судье Печерского районного суда г. Киева для решения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения", — говорится в решении суда. 

Фото 2 — Печерский суд одобрил арест Геннадия Боголюбова
Постановление Печерского суда. Фото: "Украинская правда"

Напомним, ранее ГБР объявило Боголюбова в розыск по обвинению в незаконном выезде из Украины по паспорту другого лица. Он покинул Украину в ночь на 24 июня на поезде "Киев – Хельм". Причиной бегства называли то, что Бюро экономической безопасности Украины готовило ему подозрение по делу ПриватБанка.

Кто такой Боголюбов

Геннадий Боголюбов – украинский предприниматель, миллиардер, соучредитель и совладелец группы "Приват", президент Еврейской общины г. Днепр. Бизнесмену 62 года, то есть он не военнообязанный и может законно пересекать границу.

В 1990 году Боголюбов занялся бизнесом – вместе с другом Игорем Коломойским накопление частного капитала начинали с торговли компьютерной техникой.

В 1992 году Боголюбов стал одним из основателей ПриватБанка. Впоследствии с несколькими компаньонами создал крупную бизнес-группу, получившую неофициальное название Приват (от названия банка).

В 2021 году по версии Forbes состояние Боголюбова составило $1,7 млрд.

После национализации ПриватБанка Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Автор:
Ольга Колесниченко