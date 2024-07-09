Выехал по чужому паспорту: ГБР сообщило о подозрении Геннадию Боголюбову

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и задержало пограничника из пункта пропуска "Ягодин", способствовавшего ему в незаконном пересечении границы.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что 24 июня 2024 года олигарх, в сопровождении своего близкого родственника, выехал на поезде "Киев — Хелм", хотя по данным украинских баз данных, Боголюбов границу не пересекал.

В ходе процессуальных действий установлено, что он уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находившегося в Украине и не использованного для выезда.

Задержанный правоохранитель передал своей подчиненной документы пассажиров и заверил, что уже лично провел проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник. В то же время, польским пограничникам олигарх предъявил свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Геннадий Боголюбов и задержанный пограничник сообщены о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Боголюбову также доложено о подозрении в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Уехал (не) законно

Ссылаясь на комментарии прессслужбы Боголюбова, "Украинская правда" пишет, что олигарх уехал из страны законно, поскольку ему уже 62 года, а правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют уезжать мужчинам старше 60 лет.

"Геннадий уехал из страны как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов. Правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит трое и более несовершеннолетних детей. Бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы". : возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние", - прокомментировали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что против бизнесмена не введены какие-либо судебные ограничения, запрещающие пересекать границу Боголюбову.

Кто такой Боголюбов

Отметим, что Геннадий Боголюбов – украинский предприниматель, миллиардер, соучредитель и совладелец группы "Приват". Бизнесмену 62 года, то есть, он не военнообязан и может законно пересекать границу.

В 1990 Боголюбов занялся бизнесом - вместе с другом Игорем Коломойским накопление частного капитала начинали с торговли компьютерной техникой.

В 1992 году Боголюбов стал одним из основателей ПриватБанка. Впоследствии с несколькими компаньонами создал крупную бизнес-группу, которая получила неофициальное название "Приват" (от названия банка).

В 2021 году - по версии Forbes состояние Боголюбова составило $1,7 млрд.

После национализации ПриватБанка Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.