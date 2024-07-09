Виїхав за чужим паспортом: ДБР повідомило про підозру Геннадію Боголюбову

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та затримало прикордонника з пункту пропуску "Ягодин", який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що 24 червня 2024 року олігарх, у супроводі свого близького родича, виїхав потягом "Київ — Хелм", хоча за даними українських баз даних, Боголюбов кордон не перетинав.

В ході процесуальних дій встановлено, що він виїхав з країни за недійсним паспортом громадянина України, який фізично знаходився в Україні і не був використаний для виїзду.

Затриманий правоохоронець передав своїй підлеглій документи пасажирів і запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Геннадію Боголюбову та затриманому прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Боголюбову також повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Виїхав (не) законно

Посилаючись на коментарі пресслужби Боголюбова, "Українська правда" пише, що олігарх виїхав з країни законно, оскільки йому вже 62 роки, а правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років.

"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", - прокоментували у пресслужбі.

Там також наголосили, що проти бізнесмена не введено будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову.

Хто такий Боголюбов

Зауважимо, Геннадій Боголюбов – український підприємець, мільярдер, співзасновник і співвласник групи "Приват". Бізнесмену 62 роки, тобто, він не є військовозобов'язаним та може законно перетинати кордон.

1990-го Боголюбов зайнявся бізнесом - разом з другом Ігорем Коломойським накопичення приватного капіталу розпочинали з торгівлі комп'ютерною технікою.

У 1992 році Боголюбов став одним із засновників ПриватБанку. Згодом із кількома компаньйонами створив велику бізнес-групу, яка отримала неофіційну назву Приват (від назви банку).

У 2021 році - за версією Forbes статки Боголюбова склали $1,7 млрд.

Після націоналізації "ПриватБанку" Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.