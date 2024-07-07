Дізнався про можливий арешт: колишній співвласник групи "Приват" Боголюбов утік до Австрії

Колишній співвласник групи "Приват" та соратник олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України до Австрії за підробленими документами.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах.

Виїхав з країни за підробленими документами

Зазначається, що Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом "Київ – Хельм". Раніше ця інформація з’явилася у соцмережах.

Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки України готує йому підозру в справі "ПриватБанку".

Боголюбов виїхав з країни за підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими, зазначили джерела видання.

Наразі бізнесмен перебуває в Австрії.

Також, за даними джерел видання, 6 липня взяли під варту прикордонника, який забезпечив бізнесмену виїзд.

Хто такий Боголюбов

Зауважимо, Геннадій Боголюбов – український підприємець, мільярдер, співзасновник і співвласник групи "Приват". Бізнесмену 62 роки, тобто, він не є військовозобов'язаним та може законно перетинати кордон.

1990-го Боголюбов зайнявся бізнесом - разом з другом Ігорем Коломойським накопичення приватного капіталу розпочинали з торгівлі комп'ютерною технікою.

У 1992 році Боголюбов став одним із засновників ПриватБанку. Згодом із кількома компаньйонами створив велику бізнес-групу, яка отримала неофіційну назву Приват (від назви банку).

У 2021 році - за версією Forbes статки Боголюбова склали $1,7 млрд.

Після націоналізації "ПриватБанку" Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

Що відомо про справи Коломойського

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня 2023 Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

Також Коломойському у травні 2024 року оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти.