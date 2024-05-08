Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства: йому загрожує довічне ув'язнення

Бізнесмену Ігорю Коломойському, якого підозрюють в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами", - зауважують у прокуратурі.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Як повідомляють у Нацполіції, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.

"Бізнесмен мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло фігуранту повноцінно реалізувати свій план наживи. Тому він з погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь отримав відмову юриста", - зауважують в Нацполіції.

Там додають, що всі четверо виконавців злочину були затримані, а пізніше засуджені до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.

За замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Повідомляється, що наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Правоохоронці не називають прямо імені Коломойського, але ілюструють повідомлення його фотографіями.

Коломойський сидить у СІЗО

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 червня 2024 року строк тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського, задовольнивши таким чином клопотання сторони обвинувачення. Водночас, суд вкотре постановив зменшити розмір застави – з 2,4 мільярда гривень до 1,96 мільярда гривень

Загалом заставу для Коломойського змінювали кілька разів. 2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд призначив 509 млн грн, а 16 вересня цей же суд збільшив заставу до 3,9 млрд гривень. Своєю чергою Київський апеляційний суд 16 листопада зменшив її до 3 млрд грн, 21 грудня – до 2,7 млрд гривень, 22 січня – до 2 млрд 650 млн грн, 28 лютого — до 2,4 млрд гривень.

Водночас сам бізнесмен заявив, що заставу вносити не буде і продовжує перебувати у СІЗО.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.