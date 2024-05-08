Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства: ему грозит пожизненное заключение

Бизнесмену Игорю Коломойскому, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщили о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

"Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами", - отмечают в прокуратуре.

Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды.

Как сообщают в Нацполиции, в августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства. Теперь же полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика.

"Бизнесмен представлял личный коммерческий интерес в работе металлургического завода, а решение общего собрания акционеров предприятия не позволяло фигуранту полноценно реализовать свой план наживы. Поэтому он с угрозами обратился к адвокату юридической фирмы, которая участвовала в общем собрании акционеров и готовила юридическую документацию, чтобы отменил решение. В ответ получил отказ юриста", - отмечают в Нацполиции.

Там добавляют, что все четверо исполнителей преступления были задержаны, а позже приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

За покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Сообщается, что прокуроры и следователи совершают безотлагательные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Правоохранители не называют прямо имени Коломойского, но иллюстрируют сообщения его фотографиями.

Коломойский сидит в СИЗО

Шевченковский районный суд Киева продлил до 2 июня 2024 года срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского, удовлетворив таким образом ходатайство стороны обвинения. В то же время суд в очередной раз постановил уменьшить размер залога – с 2,4 миллиарда гривен до 1,96 миллиарда гривен

В общем, залог для Коломойского меняли несколько раз. 2 сентября 2023 Шевченковский райсуд назначил 509 млн грн, а 16 сентября этот же суд увеличил залог до 3,9 млрд гривен. В свою очередь Киевский апелляционный суд 16 ноября уменьшил ее до 3 млрд грн, 21 декабря – до 2,7 млрд грн, 22 января – до 2 млрд 650 млн грн, 28 февраля – до 2,4 млрд грн.

В то же время сам бизнесмен заявил, что залог вносить не будет и продолжает находиться в СИЗО.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу Приватбанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.