В РФ Коломойского признали "экстремистом" и конфисковали его активы

В России Кошехабльский районный суд Республики Адыгея принял решение о внесении в "список экстремистов" и запрете деятельности на территории РФ олигарха Игоря Коломойского. Активы на миллиарды рублей компаний, связанных с бизнесменом – конфискованы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Коломойский признан "экстремистом" в связи с тем, что он "финансировал вооруженные формирования Украины".

Суд обвинил украинского бизнесмена в поддержке новой власти Украины после Революции Достоинства в 2014 году и в работе на должности главы Днепропетровской обладминистрации во времена президентства Петра Порошенко.

Суд также постановил конфисковать имущество украинского олигарха на миллиарды рублей.

Кроме того, решением суда запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский и бывший владелец Смоленского банка Павел Шитов, компания "Джей Кэй Икс Ойл Энд Гес Лимитед" (страна регистрации - Великобритания) в связи с осуществлением "экстремистской деятельности".

Судом в собственность РФ взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Юггазенерджи" и ООО "Кейтеринг – Юг" стоимостью свыше 5,1 млрд рублей.

Кроме того, из незаконного владения Коломойского и Шитова изъято здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м), а также 494 земельных участка сельхозназначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей.

Коломойский сидит в СИЗО

Напомним, 28 февраля Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца – до 25 апреля – пребывание бизнесмена Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога – до 2,4 млрд гривен.

В общем, залог для Коломойского меняли несколько раз. 2 сентября 2023 Шевченковский райсуд назначил 509 млн грн, а 16 сентября этот же суд увеличил залог до 3,9 млрд гривен. В свою очередь Киевский апелляционный суд 16 ноября уменьшил его до 3 млрд грн, 21 декабря – до 2,7 млрд гривен, а 22 января – до 2 млрд 650 млн грн.

В то же время сам бизнесмен заявил, что залог вносить не будет и продолжает находиться в СИЗО.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу Приватбанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.