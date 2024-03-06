- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
В РФ Коломойского признали "экстремистом" и конфисковали его активы
В России Кошехабльский районный суд Республики Адыгея принял решение о внесении в "список экстремистов" и запрете деятельности на территории РФ олигарха Игоря Коломойского. Активы на миллиарды рублей компаний, связанных с бизнесменом – конфискованы.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что Коломойский признан "экстремистом" в связи с тем, что он "финансировал вооруженные формирования Украины".
Суд обвинил украинского бизнесмена в поддержке новой власти Украины после Революции Достоинства в 2014 году и в работе на должности главы Днепропетровской обладминистрации во времена президентства Петра Порошенко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Суд также постановил конфисковать имущество украинского олигарха на миллиарды рублей.
Кроме того, решением суда запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский и бывший владелец Смоленского банка Павел Шитов, компания "Джей Кэй Икс Ойл Энд Гес Лимитед" (страна регистрации - Великобритания) в связи с осуществлением "экстремистской деятельности".
Судом в собственность РФ взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Юггазенерджи" и ООО "Кейтеринг – Юг" стоимостью свыше 5,1 млрд рублей.
Кроме того, из незаконного владения Коломойского и Шитова изъято здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м), а также 494 земельных участка сельхозназначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей.
Коломойский сидит в СИЗО
Напомним, 28 февраля Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца – до 25 апреля – пребывание бизнесмена Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога – до 2,4 млрд гривен.
В общем, залог для Коломойского меняли несколько раз. 2 сентября 2023 Шевченковский райсуд назначил 509 млн грн, а 16 сентября этот же суд увеличил залог до 3,9 млрд гривен. В свою очередь Киевский апелляционный суд 16 ноября уменьшил его до 3 млрд грн, 21 декабря – до 2,7 млрд гривен, а 22 января – до 2 млрд 650 млн грн.
В то же время сам бизнесмен заявил, что залог вносить не будет и продолжает находиться в СИЗО.
Что известно о делах, связанных с Коломойским
Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.
В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.
Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу Приватбанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.