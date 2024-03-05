Дело о причинении 176 млн грн ущерба экс-служащими "Центрэнерго" и компании, связанной с Коломойским, направлено в суд

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению в нанесении более 176 млн грн ущерба бывшим должностным лицам ПАО "Центрэнерго" и руководителем ООО "Юнайтед Энерджи".

Об этом сообщает пресс-служба САП.

5 марта 2024 года прокурор САП направил в суд дело в отношении бывшего члена Дирекции ПАО "Центрэнерго" и его пособников - бывшего начальника Департамента ПАО "Центрэнерго" и руководителя частной компании, злоупотребления которых нанесли одному из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли страны более 176 млн. грн убытков.

По информации САП, в 2020 году между ПАО "Центрэнерго" и частной компанией – победителем аукциона ООО "Юнайтед Энерджи" заключены соглашения на закупку электроэнергии. Частная компания осуществила лишь частичный отбор электроэнергии, поэтому обязана была заплатить штраф.

"Однако в дальнейшем между ПАО и компанией были заключены дополнительные соглашения, исключившие из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отъема электроэнергии в размере 5% от договорного объема. Эти изменения позволяли частной компании отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что условием проведенных аукционов был гарантированный отбор договорного объема электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования, которое осуществляли детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП, установлено, что указанные дополнительные соглашения были подписаны задним числом и имели целью избежать уплаты штрафа частной компанией за неотбор законтрактованной электроэнергии.

В результате таких действий ПАО "Центрэнерго" недополучено дохода на сумму свыше 176,8 млн грн – именно столько средств ООО должно было уплатить в качестве штрафа.

Действия экс-члена дирекции квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 УК Украины. Его пособникам инкриминировано ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

О подозрении трем лицам в нанесении ущерба "Центрэнерго" в результате нарушения соглашения о продаже им электроэнергии трейдинговой компании "Юнайтед Энерджи", связываемой с бизнесменом Игорем Коломойским, НАБУ сообщило еще 4 мая 2023 года.

Напомним, что "Центрэнерго" с лета 2019 по февраль 2021 года управлял менеджмент, лояльный Коломойскому. В частности, как сообщалось ранее, энергогенерирующая компания заключила тогда ряд сомнительных соглашений с подконтрольными ему структурами, которые касались, в частности, перепродажи ей с наценкой угля и газа, продажи ею электроэнергии "Юнайтед Энерджи" по заниженной цене, за которую к тому же задолжала сотни миллионов гривен.

Кроме того, оказалось, что "Юнайтед Энерджи" купила у "Центрэнерго" золошлака на 840 миллионов гривен, но практически ничего за это не уплатила фактически. В апреле 2021 года, после смены руководства "Центрэнерго", сообщалось о расследовании Службой безопасности Украины дела о нанесении ущерба на 225 миллионов гривен из-за продаж компании электроэнергии по заниженным ценам: тогда спецслужба провела обыски в офисе Коломойского в бизнес-центре Millenium в Киеве.

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