Нарушения касательно финансов и ремонта ТЭС: Госаудитслужба проанализировала деятельность "Центрэнерго"

ПАО "Центрэнерго" допустило финансовые нарушения на 5,5 млрд грн, а также не соблюдало график ремонтов энергоблоков и накопления запасов угля.

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Об этом сообщила Госаудитслужба по результатам проверки деятельности компании за период с 1 января 2022 по 31 августа 2023 годов.

Аудит "Центрэнерго": финансовые нарушения

Отмечается, что по состоянию на 30 июня 2023 обязательства "Центрэнерго" составляли 15,7 млрд гривен. За 2022 год убыток был на уровне 7,1 млрд грн., за первое полугодие 2023 года – 720,9 млн грн.

По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, "Центрэнерго" является убыточным и находится в кризисном состоянии, в деятельности компании нет экономического роста и развития. Государственный аудит зафиксировал:

продажу электроэнергии по заниженным ценам;

случаи скрытого кредитования посторонней коммерческой структуры;

закупку мазута и химических веществ не у производителей, а через посредников с дополнительной маржой.

"Сомнительные коммерческие решения привели к тому, что обязательства общества в 1,4 раза превышают годовые доходы", - высказалась Басалаева.

В ведомстве отметили, что в течение 2021-2022 годов "Центрэнерго" получило предоплату от покупателей за электроэнергию со сроком поставки 2022-2023 годов, однако не выполнило своих обязательств.

В результате задолженность перед покупателями, в частности, перед "Нафтогазом Украины", "Энергоатомом" и "Укрэнерго" составила 3,5 млрд грн, возможны штрафные санкции – 352,9 млн гривен.

Также "Центрэнерго" в январе-апреле 2022 года поставило электроэнергию на аукционах 2021 года по заниженным ценам. Стоимость электричества оказалась на 63,7 млн грн ниже цен "Украинской энергетической биржи" в этот период.

Кроме того, из-за невыполнения хозяйственных договоров со стороны "Центрэнерго" в судах рассматриваются исковые требования кредиторов на 4,3 млрд гривен.

Обстрелы инфраструктуры: претензии к "Центрэнерго"

Параллельно в Госаудитслужбе сообщили, что "Центрэнерго" нарушало графики ремонтов энергоблоков и накопления запасов угля к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов.

"Центрэнерго в межсезонье не провело своевременный ремонт важных объектов генерации, повредивших враг. Хотя эти объекты имеют важное стратегическое значение для восстановления энергогенерирующих мощностей, а особенно – в условиях новых угроз от врага для гражданской инфраструктуры", – отметила Басалаева.

В качестве примера она рассказала, что на одну из ТЭС более полугода не могли довезти автотрансформатор, хотя он был в наличии, а его использование прошло все необходимые согласования.

В то же время проверка выявила факты закупки некачественного угля, не отвечающего необходимым стандартам, по завышенным ценам.