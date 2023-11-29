- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Порушення щодо фінансів і ремонту ТЕС: Держаудитслужба проаналізувала діяльність "Центренерго"
ПАТ "Центренерго" допустило фінансові порушення на 5,5 млрд грн, а також не дотрималося графіку ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля.
Про це повідомила Держаудитслужба за результатами перевірки діяльності компанії за період із 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року.
Аудит "Центренерго": фінансові порушення
Зазначається, що станом на 30 червня 2023 зобов’язання "Центренерго" становили 15,7 млрд гривень. За 2022 рік збиток був на рівні 7,1 млрд грн, за перше півріччя 2023 року – 720,9 млн грн.
За словами очільниці Держаудитслужби Алли Басалаєвої, "Центренерго" є збитковим та перебуває в кризовому стані, в діяльності компанії немає економічного зростання та розвитку. Державний аудит зафіксував:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- продаж електроенергії за заниженими цінами;
- випадки прихованого кредитування сторонньої комерційної структури;
- закупівлю мазуту та хімічних речовин не у виробників, а через посередників з додатковою маржею.
"Сумнівні комерційні рішення призвели до того, що зобов'язання товариства в 1,4 раза перевищують річні доходи", – висловилася Басалаєва.
У відомстві вказали, що протягом 2021-2022 років "Центренерго" отримало передоплату від покупців за електроенергію із терміном постачання 2022-2023 роки, проте не виконало своїх зобов’язань.
У результаті заборгованість перед покупцями, зокрема перед "Нафтогазом України", "Енергоатомом" та "Укренерго" склала 3,5 млрд грн, можливі штрафні санкції – 352,9 млн гривень.
Також "Центренерго" в січні-квітні 2022 року поставило електроенергію за аукціонами 2021 року за заниженими цінами. Вартість електрики виявилася на 63,7 млн грн нижчою за ціни "Української енергетичної біржі" в цей період.
Крім того, через невиконання господарських договорів із боку "Центренерго" в судах розглядаються позовні вимоги кредиторів на 4,3 млрд гривень.
Обстріли інфраструктури: претензії до "Центренерго"
Паралельно в Держаудитслужбі повідомили, що "Центренерго" порушувало графіки ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.
"Центренерго у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог. Хоча ці об’єкти мають важливе стратегічне значення для відновлення енергогенеруючих потужностей, а особливо – в умовах нових загроз від ворога для цивільної інфраструктури", – зауважила Басалаєва.
Як приклад вона розповіла, що на одну з ТЕС понад пів року не могли довезти автотрансформатор, хоча він був у наявності, а його використання пройшло всі необхідні погодження.
Водночас перевірка виявила факти закупівлі неякісного вугілля, яке не відповідає необхідним стандартам, за завищеними цінами.