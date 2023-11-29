Порушення щодо фінансів і ремонту ТЕС: Держаудитслужба проаналізувала діяльність "Центренерго"

ПАТ "Центренерго" допустило фінансові порушення на 5,5 млрд грн, а також не дотрималося графіку ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля.

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Про це повідомила Держаудитслужба за результатами перевірки діяльності компанії за період із 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року.

Аудит "Центренерго": фінансові порушення

Зазначається, що станом на 30 червня 2023 зобов’язання "Центренерго" становили 15,7 млрд гривень. За 2022 рік збиток був на рівні 7,1 млрд грн, за перше півріччя 2023 року – 720,9 млн грн.

За словами очільниці Держаудитслужби Алли Басалаєвої, "Центренерго" є збитковим та перебуває в кризовому стані, в діяльності компанії немає економічного зростання та розвитку. Державний аудит зафіксував:

продаж електроенергії за заниженими цінами;

випадки прихованого кредитування сторонньої комерційної структури;

закупівлю мазуту та хімічних речовин не у виробників, а через посередників з додатковою маржею.

"Сумнівні комерційні рішення призвели до того, що зобов'язання товариства в 1,4 раза перевищують річні доходи", – висловилася Басалаєва.

У відомстві вказали, що протягом 2021-2022 років "Центренерго" отримало передоплату від покупців за електроенергію із терміном постачання 2022-2023 роки, проте не виконало своїх зобов’язань.

У результаті заборгованість перед покупцями, зокрема перед "Нафтогазом України", "Енергоатомом" та "Укренерго" склала 3,5 млрд грн, можливі штрафні санкції – 352,9 млн гривень.

Також "Центренерго" в січні-квітні 2022 року поставило електроенергію за аукціонами 2021 року за заниженими цінами. Вартість електрики виявилася на 63,7 млн грн нижчою за ціни "Української енергетичної біржі" в цей період.

Крім того, через невиконання господарських договорів із боку "Центренерго" в судах розглядаються позовні вимоги кредиторів на 4,3 млрд гривень.

Обстріли інфраструктури: претензії до "Центренерго"

Паралельно в Держаудитслужбі повідомили, що "Центренерго" порушувало графіки ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років.

"Центренерго у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог. Хоча ці об’єкти мають важливе стратегічне значення для відновлення енергогенеруючих потужностей, а особливо – в умовах нових загроз від ворога для цивільної інфраструктури", – зауважила Басалаєва.

Як приклад вона розповіла, що на одну з ТЕС понад пів року не могли довезти автотрансформатор, хоча він був у наявності, а його використання пройшло всі необхідні погодження.

Водночас перевірка виявила факти закупівлі неякісного вугілля, яке не відповідає необхідним стандартам, за завищеними цінами.