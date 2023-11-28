США виділили $25 млн Фонду підтримки енергетики України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 млн доларів.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що це перший внесок Уряду США до Фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Фонд підтримки енергетики України – ефективний механізм для здійснення закупівель обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак. Ми дякуємо американським партнерам за цей внесок, який дозволить зміцнити енергетичну безпеку нашої держави", - наголосив Галущенко.

Він додав, що загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула понад 329 мільйонів євро.

З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро.

Зауважимо, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, Німеччина вирішила виділити 300 млн євро фінансової допомоги компанії "Укренерго". "Укренерго" є одним із основних бенефіціарів німецького внеску на 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.