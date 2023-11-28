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США виділили $25 млн Фонду підтримки енергетики України
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 млн доларів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зазначається, що це перший внесок Уряду США до Фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Фонд підтримки енергетики України – ефективний механізм для здійснення закупівель обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак. Ми дякуємо американським партнерам за цей внесок, який дозволить зміцнити енергетичну безпеку нашої держави", - наголосив Галущенко.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Він додав, що загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула понад 329 мільйонів євро.
З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.
Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.
Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро.
Зауважимо, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
Нагадаємо, Німеччина вирішила виділити 300 млн євро фінансової допомоги компанії "Укренерго". "Укренерго" є одним із основних бенефіціарів німецького внеску на 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.